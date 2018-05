Es sind Situationen möglich, in denen der amerikanische Präsident binnen kürzester Zeit über das Leben von Hunderten Millionen Menschen zu entscheiden hat. Die dramatischste heißt "launch under attack" (LUA): Der Präsident muss auf die Meldung seiner Generale reagieren, dass Hunderte russische Atomraketen im Anflug seien. Diese Meldung kann natürlich auch falsch sein. Wie viel Zeit hat er?

Das ist keine rein theoretische Frage. Denn ob er reagieren will und kann, ist Teil der Abschreckungsdrohung gegen einen Angriff auf Amerika.

Spielen wir den Fall daher durch.

Vom Start einer landgestützten Atomrakete in Russland bis zu ihrem Einschlag vergehen 30 Minuten; weniger, wenn sie von einem U-Boot aus gestartet wird. Die landgestützten Raketen können zielgenau die Silos vernichten, in denen die amerikanischen Atomraketen stecken. Diese lassen sich also nur innerhalb des Zeitraums von einer halben Stunde einsetzen. Die Entscheidung muss aber binnen 18 Minuten getroffen werden; die übrige Zeit wird benötigt, um die Befehle zu übermitteln und auszuführen.

Allerdings können die russischen Raketen nicht unmittelbar während des Abschusses entdeckt werden, sondern erst, wenn sie die Wolkendecke durchstoßen. Amerikas Frühwarnsysteme brauchen daher insgesamt etwa zwei Minuten bis zum Alarm. Ungefähr weitere zwei Minuten lang befindet das North American Aerospace Defense Command (Norad) in Colorado Springs darüber, ob es sich um einen Fehlalarm handelt. Falls nicht, informiert es den Krisenkoordinator des Präsidenten, der seinerseits ein paar Minuten Zeit hat, zu überlegen, ob er den Präsidenten anruft (ihn beispielsweise weckt). Zu dieser Zeit können schon die ersten U-Boot-gestützten Nuklearwaffen auf amerikanischem Boden einschlagen.

Der Präsident muss gefunden, informiert und mit seinen engsten Beratern verbunden werden. Angenommen, bis zu diesem Zeitpunkt sind seit dem Start der angreifenden Raketen lediglich 15 Minuten vergangen, dann bleiben ihm schließlich noch drei Minuten für die Entscheidung, die 400 amerikanischen Atomraketen in Marsch zu setzen.

Drei Minuten.