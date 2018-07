Es ist eine seltsame Zeit, in der innerhalb eines Jahres gleich drei Filme über Florence Foster Jenkins ins Kino drängen, jene US-amerikanische Millionärin, Exzentrikerin und selbst ernannte Operndiva der 1930er und 1940er Jahre, die der (un)musikalischen Nachwelt mal als Witzfigur dient und mal als Kultobjekt, ja als Inbegriff von Camp. Fotografien zeigen die echte Lady Florence als eine eher unappetitliche Matrone, die in schrillen Fantasiekostümen durch die ballrooms der großen New Yorker Hotels tingelte und dabei so grottenfalsch und abscheulich Mozarts Königin der Nacht oder Partien von Verdi zum Besten gab, dass die Kritik sie bald zur "schlechtesten Sängerin der Welt" kürte.

Was ist dran an dieser Figur, fragt man sich, und: Gäbe es nicht, wenn es schon eine historische Primadonna sein soll, künstlerisch lohnendere Alternativen? Auch Pauline Viardot-Garcia, eine Ikone der europäischen Kunstszene im ausgehenden 19. Jahrhundert und die Schwester Maria Malibrans, oder die Italienerin Luisa Tetrazzini (die zu Weihnachten 1910 in San Francisco eines der ersten Open-Air-Konzerte der Moderne gab) lebten wahrlich aufregende, filmreife Leben.

Den Beginn des aktuellen FFJ-Revivals machte im vergangenen Jahr Xavier Giannoli mit Madame Marguerite oder Die Kunst der schiefen Töne , mehr in loser Anlehnung an die wahre Geschichte dahinter und mit der mädchenzarten Catherine Frot in der Titelrolle (vgl. ZEIT Nr. 44/15). In deren zierliche Fußstapfen treten nun Meryl Streep in Florence Foster Jenkins von Stephen Frears und Joyce DiDonato in der Florence Foster Jenkins Story des deutschen Musikfilmers Ralf Pleger. Eine Großschauspielerin und eine Starsängerin, eine Komödie mit Tiefgang und ein faktensattes Kino-Dokumentarspiel – das hätte sich gut ergänzen können im Blick auf die Frage, die das Phänomen Florence Foster Jenkins auf Anhieb zu erklären scheint: Woher kommt eigentlich Kunst? Von Können, von Müssen (wie Arnold Schönberg bemerkte) oder doch vom bloßen Wollen und Tun, von der schieren Authentizität der Ausübung? Sind wir am Ende alle Künstler?

Leider ergänzen sich die beiden Filme nur bedingt, und das liegt daran, dass Ralf Pleger zu viel will. Gestählt durch TV-Porträts der Geigerin Anne-Sophie Mutter und der Bestsellerkrimiautorin Donna Leon (die als Musikliebhaberin die Florence Foster Jenkins Story koproduziert hat), geübt an Dokudramen über Beethoven, Tschaikowsky und Wagner, verlässt Pleger regelmäßig das dokumentarische Gelände der Archive und Experten-O-Töne und versucht sich an Spielszenen: Lady Florence in aberwitzigen tableaux vivants (mit goldenen Engelsflügeln oder auf einer diwangroßen Schallplatte sich drehend), Lady Florence im Gespräch mit einem Journalisten, Lady Florence mit syphilitischem Glatzkopf vor dem Spiegel. Diese Szenen mögen die Ästhetisierung der Wirklichkeit im Blick haben, das Leben als Oper – erreicht wird damit das Gegenteil. Kalt und leer blickt Joyce DiDonatos großes Gesicht von der Leinwand, gefangen im Ausstattungsplunder und im Bemühen, als eine der besten Koloratursopranistinnen der Gegenwart kunstreich ihre Stimme zu verstellen. Kein Fünkchen Verrücktheit scheint sie zu rühren. Im Übrigen dürfte es schwieriger sein, die falschen Töne zu treffen als die richtigen.

Interessant ist die Differenz zwischen innerem und äußerem Gehör, die Pleger thematisiert, indem er DiDonato mal makellos schön singen lässt (wie Foster Jenkins sich wohl selbst wahrnahm) und mal annähernd so scheußlich, wie sich FFJ auf Schellack konserviert findet. Da kräht und maunzt es gar inbrünstiglich und jämmerlich, und man rätselt, was das Publikum daran eigentlich so lustig findet oder fand: die Schamlosigkeit einer alten Jungfer? (Auf dem Gipfel ihres "Ruhms" war Foster Jenkins immerhin Mitte 70.) Oder doch den heiligen Ernst, der hinter jeder Kunstanstrengung steckt? Wo die Erfüllung aller Wünsche immer nur ein paar Klicks entfernt liegt, verkommt die Hochkultur leicht zur Lachnummer.

Dieses Risiko geht auch Stephen Frears ein, notgedrungen, und schon seine erste Einstellung, die Meryl Streep wie eine Dea ex Machina zum Walkürenritt ins Bild schweben lässt, macht klar, wie heikel es ist, zwischen Ironie und Lächerlichkeit die Balance zu wahren. Mit Streep freilich, der oft ein blassblau verschwimmender Augenaufschlag genügt oder ein zuckender Mundwinkel, um die Situation zu kontrollieren und den tragischen Grund des Geschehens aufblitzen zu lassen, kann da nicht viel passieren. Überhaupt, welch grandioses Schauspielertheater! Hugh Grant als Foster Jenkins’ Lebensgefährte und Beschützer St. Clair Bayfield springt buchstäblich aus jeder einzelnen seiner hochattraktiven Poren Liebe, ja pure Hingabe, und Simon Helberg als Klavierbegleiter Cosmé McMoon greift nicht nur eigenhändig in die Tasten, sondern überzeugt allein durch Seele und Schnuckeligkeit. Auch Streep singt hier selbst, wohlgemerkt, und es verwundert nicht, dass sie einen mehr ergreift als Joyce DiDonato.

Foster Jenkins’ berühmtes Konzert in der Carnegie Hall, das zum Desaster zu werden droht, rettet schließlich eine gewisse Mrs. Stark, die mit Abstand ordinärste Person im ganzen Film. Und so ist eigentlich alles ganz einfach. Wie sagt Lady Florence, die Unverwüstliche? "Music matters." Auf die Musik kommt es an. Meryl Streep glaubt man das aufs Wort.