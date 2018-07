Herr Hoeneß, wer könnte auf Dauer den Bayern in der Bundesliga gefährlich werden? Einen Moment lang denkt der Patron des Rekordmeisters nach, dann sagt er: "Der HSV." Der Hamburger Sportverein?



Aus heutiger Sicht klingt das lustig, geradezu absurd. Aber der Emotionsmensch Hoeneß, zum Zeitpunkt des Gesprächs noch Manager der Bayern, folgte bei seiner Antwort nicht nur einem spontanen Gefühl, er begründete seine Aussage: Die Hamburger, sagte er, seien kluge Geschäftsleute, das Stadion sei jede Woche ausverkauft. In Vereinen, in denen sich die Menschen auch in schwerer Zeit um ihre Mannschaft versammeln, könne Großes wachsen. Auch die Bayern seien stolz auf ihre Region und das Team, die Dortmunder ebenso, erst recht die Schalker.

Es ist anders gekommen, als Hoeneß es sich vor sieben Jahren vorgestellt hat. Was könnte der Grund dafür sein? Der HSV hat sich nach zehn Spieltagen auf dem letzten Tabellenplatz eingerichtet, vier Tore haben die Spieler geschossen, 23 kassiert. Eine Bilanz kann kaum ernüchternder sein.

Gewiss, für jedes verlorene Spiel, für jede enttäuschende Saison lassen sich in einem Verein Schuldige finden: unter den Spielern, deren Auftritt am vergangenen Wochenende in der Partie gegen Dortmund an Arbeitsverweigerung grenzte. Man kann das HSV-Desaster an den "eigensinnigen" 16 Trainern der vergangenen zehn Jahre festmachen, an der Schar der überforderten Sportdirektoren, die schweigen, wenn der Wind von vorn kommt. Ergänzt wird der Kreis der Verantwortlichen von einem offenbar beratungsresistenten Vorstandsvorsitzenden, zerstrittenen Aufsichtsratsmitgliedern und dem Geldgeber Klaus-Michael Kühne. Ein leidensbereiter Fußballfan offenbar, dem jedoch die Fußballexpertise fehlt, sonst wäre er nicht auf die Dienste des Beraters Reiner Calmund angewiesen.

Es mag so sein, dass sie alle eine Mitschuld tragen. Und ein neuer Mann ist bereits in Sicht: Erst am Montag dieser Woche wurde ein weiterer Heilsbringer in die Verantwortung genommen: Christian Hochstätter verlässt Bochum und übernimmt den Posten des Sportdirektors.

Sollte Uli Hoeneß mit seiner Analyse der Voraussetzungen für Erfolg im Fußball richtiggelegen haben, dann stimmt auch dies: Die Wechselwirkung zwischen einem Verein und seiner Umgebung gilt nicht nur im Erfolgsfall, sondern hat ebenso bei einer Serie von Niederlagen ihre Gültigkeit. Die Frage lautet also: Gibt es einen Zusammenhang zwischen der desaströsen Lage beim HSV und dem Charakter der Stadt Hamburg?

Ethnologen erforschen schon seit Langem die Wechselwirkung zwischen Fußballvereinen und ihrem sozialen und kulturellen Umfeld. Die Basis eines erfolgreichen Vereins gründet demnach in Ländern wie Deutschland, in denen der Einfluss der Investoren im Gegensatz zu England noch beschränkt ist, auf der Dreifaltigkeit des Fußballsports. Erstens: finanzielle Power, zweitens: Persönlichkeiten, und drittens: das kulturelle Umfeld, bestehend aus Tradition und Konfession. Will ein Verein dauerhaft erfolgreich sein, muss er diese Säulen möglichst eng miteinander verbinden.