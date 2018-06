Angela Rinn ist habilitierte evangelische Theologin, Mitglied der EKD-Synode und Pfarrerin in Mainz-Gonsenheim. Unter dem Namen Vera Bleibtreu schreibt sie Krimis. © Harald Oppitz/KNA

Die schlechte Nachricht für alle, die sich die neue Übersetzung der Lutherbibel kaufen wollen: Sie ist ausverkauft. Wirklich! Jedenfalls die Jubiläumsausgabe zum 500. Reformationsjubiläum, also das dekorative Exemplar mit der Lutherrose auf dem Buchdeckel. Auf der EKD-Synode hat mir eine Mitsynodale aus Düsseldorf erzählt, dass sie ihrer Mutter zum Geburtstag eine solche Bibel kaufen wollte und der Buchhändler nur gekichert hat. "Sie sind heute die Einhundertfünfzigste, die das will. Aber sie ist vergriffen und muss nachgedruckt werden. Frühestens Ende November gibt’s das gute Stück wieder." Die Mitsynodale hätte ihrer Mutter höchstens eine Schulbibel schenken können. Die gibt es zum Sonderpreis von zwölf Euro, wäre also ein günstiges Geschenk, wirkt aber nicht so dekorativ wie die Jubiläumsausgabe in edler elfenbeinfarbener Grundtönung.

Die Synodale aus Düsseldorf hat sich erkundigt und erfahren, dass die Deutsche Bibelgesellschaft von der Nachfrage völlig überrascht wurde. Das leuchtet unmittelbar ein. Denn wenn in allen Medien und darüber hinaus in einem Fernsehgottesdienst mit Margot Käßmann und Heinrich Bedford-Strohm auf das Ereignis der revidierten Lutherübersetzung hingewiesen wird, ist es wirklich überraschend, dass die Menschen diese Fassung auch tatsächlich lesen und das Buch kaufen wollen.

Ich stelle mir vor, wie die Verantwortlichen der Deutschen Bibelgesellschaft sich in einer nach dem Ausverkauf einberufenen Konferenz bei Tee und Keksen zusammensetzten, dieses Ereignis gründlich diskutierten, um schließlich zu dem Schluss zu kommen, die zweite Auflage zu wagen. Anders ist nicht zu erklären, dass die zweite Auflage erst Ende November ausgeliefert werden kann. Ich finde es lobenswert, dass die Deutsche Bibelgesellschaft sich ganz offensichtlich dem Prinzip der Entschleunigung verpflichtet hat und damit in unserer immer hektischer werdenden Zeit zeigt, dass es auch anders geht, nämlich Schritt für Schritt. Andere Verlage hätten womöglich schon nach der Nachricht, dass die Hälfte der ersten Auflage verkauft ist, den Druck der zweiten gestartet. Nicht so die Verantwortlichen der Deutschen Bibelgesellschaft. Letztlich kommt dadurch auch eine Ahnung auf, wie es den Menschen zur Zeit Martin Luthers ging, als man sich um seine Bücher riss und jeder froh sein konnte, der ein Exemplar bekam. Möglicherweise war dies auch der tiefere Sinn für die Entscheidung zur Auflagenhöhe: eine gesteuerte Mangelsituation!

In Magdeburg auf der EKD-Synode bin ich übrigens an einem katholischen Buchladen vorbeigekommen und habe dort noch drei Exemplare der Jubiläumsausgabe entdeckt. Wahrscheinlich hat kaum jemand eine Lutherbibel bei der Konkurrenz vermutet. Ich habe diese gute Nachricht sofort an die Mitsynodale weitergegeben. Sie hätten sehen sollen, mit welchem Tempo sie in den Laden eilte! Das war wahre Leidenschaft fürs Wort!