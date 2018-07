Gewöhnliche Krimis beginnen mit einer Leiche am Fluss, die vom Hund eines Spaziergängers gefunden wird, und im Klappentext heißt es, dies sei Kommissar X’ schwerster Fall. Außergewöhnliche Krimis beginnen mit einer Silvesternacht in einer Münchner Kneipe. Während ein Ex-Kommissar und ein Anarcho-Punk Satz für Satz und Glas für Glas tiefschürfender aneinander vorbeisabbeln, tauchen vier Blondinen in roten Regenmänteln und schwarzen Stiefeln auf. Am folgenden Morgen findet der Ex-Kommissar Robert Fallner zwei von ihnen beim munteren Geschlechtsverkehr in seinem Bett vor. Auf dem Küchentisch liegt ein Flyer, der verkündet: "Die aufgeregten Killerbienen kommen auch in deine Stadt!"

Was losgeht wie ein feuchter Männertraum, klingt nicht nur nach Pulp-Fiction, es ist auch welche, und zwar vom Feinsten. Franz Dobler hat sie verfasst, ein begnadeter Musik-Schriftsteller und DJ, der mit seinem Krimi-Erstling Ein Bulle im Zug 2014 zu spätem Ruhm gekommen ist. Jetzt also sein zweiter Kriminalroman mit Robert Fallner, auf der KrimiZEIT-Bestenliste November stracks auf Platz eins: Ein Schlag ins Gesicht.

Diesmal reist der Bulle nicht im Zug durch ganz Deutschland, verstrickt in endlose Kopf-Dialoge mit seiner Gattin Jacqueline und dem 18-jährigen libanesischen Intensivtäter, den er in Notwehr erschossen hat, sondern er bleibt zu Hause, in München, ist aber keineswegs bei sich. Nach Aufkündigung des Dienstverhältnisses bei der Kripo ist er als Mann für "große Probleme" frisch eingestellt in der Detektei seines Bruders, Safety International Services, abgekürzt SIS. Das Problem, das Fallner lösen soll, scheint jedoch recht klein: Simone Thomas, einst ein Star des 68er-Filmchens Die Satansmädel von Titting, soll von einem Stalker befreit werden.

Dobler nimmt Fallners Job ernst und erzählt die Detektivgeschichte straight mit den nötigen Cliffhangern und falschen Verdächtigen. Was diesen Roman jedoch zu einem kleinen Wunder macht, ist die tarantinohafte Verwirbelung der schlichten Story mit dem Riesenraum aller denkbaren Anspielungen aus Film-, Literatur- und Musikgeschichte. So liest man nicht einen, sondern tausend Romane mit – von Edward Bunkers Heat bis zum französischen Noir-Surrealisten Léo Malet (Das Leben ist zum Kotzen), von Billy Wilders Sunset Boulevard bis zu Deborah Harry (Blondie) reicht der Motiv-Mix. Im Mittelpunkt die Liebesgeschichte zwischen dem einsamen Detektiv und der alternden Diva: "Einen Star verlässt man nicht. Niemals."

Dobler gelingt es, die alten Noir-Gefühle Einsamkeit, Zartheit, Rauheit, Trauer und Glamour ganz akut zu machen, indem er alle Formen der Detektivgeschichte in neuem düsterem Glanz kombiniert und abmischt.

Franz Dobler: Ein Schlag ins Gesicht. Kriminalroman; Tropen Verlag, Berlin 2016; 385 S., 19,95 €, als E-Book 15,99 €