Die Ferien verbringe ich in San Francisco, als Praktikant bei einem Künstler, der Installationen aus Metall baut. Mike, der andere Praktikant, ist 22. Er wird der coolste Freund, den man sich als 17-Jähriger in dieser Stadt wünschen kann.

Charlie: Also, Paul, das ist Mike, dein Konkurrent. Ihr werdet jetzt erst mal vier Löcher in diese Metallblöcke bohren. Hier ist der Bohrer, ich mach’s dir einmal vor, dann seid ihr dran. Verstanden? Super, ich bin drüben am Plasmaschneider. Kommt, wenn ihr fertig seid.

Ich: Hey, wie geht’s, ich bin der Typ aus Deutschland.

Mike: Cool, ich bin Mike. Woher kennst du Charlie?

Ich: Ein Freund von mir hat mal mit ihm gearbeitet und hat mir gesagt, ich soll ihn anschreiben. Also hab ich ihm ’ne Mail geschrieben, und jetzt bin ich hier. Und du?

Mike: Eine Freundin meiner Familie wohnt hier, und die hat mich eingeladen. Was studierst du?

Ich: Ich bin 17, ich muss noch ein Jahr zur Schule.

Mike: Krass, ich studiere Kunst. Also, ich kann nichts anderes außer Zeichnen.

Ich: Ich zeichne auch gerne und schreibe ein bisschen. Aber ich werde nach der Schule erst mal reisen.

Mike: Gehst du zum Burning-Man-Festival?

Ich: Ja, Mann, du auch?

Mike: Nee, kann leider nicht, ich hab eine Knie-Operation, und ein Kumpel heiratet. Meine Freunde feiern gerade Junggesellenabschied und schicken mir dauernd Snaps.

Ich: Wie alt ist dein Kumpel?

Mike: Der ist so alt wie ich. Aber die haben schon ein Baby, und seine Freundin ist schon wieder schwanger.

Ich: Und was ist mit deinem Knie?

Mike: Ich hab Fußball im Verein gespielt, und bei einem Pass ist irgendwas Wichtiges gerissen, und jetzt wollen sie es wieder zusammenflicken.

Ich: Sag mir bitte, wenn ich was falsch mache mit der Maschine, ich hab so was noch nie gemacht!

Mike: Du bist lustig, ich doch auch nicht. Das ist mein dritter Tag. An meinem ersten Tag hat Charlie mir einfach den Plasmabrenner in die Hand gedrückt und gemeint, ich soll das Metall zerschneiden.

Ich: Und?

Mike: War gar nicht so schwer, aber da waren ziemlich viele Leute, ich wollte nichts falsch machen. Man lernt so echt schnell.

Ich: Okay, also ich drück jetzt auf Start?

Mike: Ja, glaub schon.

Ich: Ja oder nein?

Mike: Mach einfach, wird schon.

Ich: Ehrlich?

Mike: Ja, Mann. Charlie hat die Maschine doch schon richtig eingestellt.

Ich: Okay, ich hoffe, ich mache auch nichts falsch. Jetzt geht’s los!

Charlie, der Künstler, nahm mir meinen übertriebenen Respekt vor Dingen. Nach meiner dritten Fahrstunde, die er morgens vor der Arbeit einschob, ließ er mich einfach zum Laden fahren. Auf der Straße. Mit einem Auto.

Charlie: Und jetzt fahren wir zu dem Stoppzeichen an die Kreuzung.

Ich: Aber da sind doch andere Autos. Wir haben doch nur parken geübt bisher.

Charlie: Komm schon, es ist nur ein Auto. Du musst schon fahren jetzt, der Typ hinter uns wartet.

Ich: Und das Stoppzeichen?

Charlie: Gib Gas!

Ich: Und jetzt?!

Charlie: Links blinken, links abbiegen und wieder geradeaus fahren.

Ich bleibe abrupt stehen.

Charlie: Fahr, schnell! Du darfst auf keinen Fall stehen bleiben, das ist gefährlich!

Ich: Okay ... Soll ich jetzt den ganzen Weg zum Laden fahren?

Charlie: Genau!

Ich: Fuck!

... einige Minuten später steige ich mit zittrigen Beinen aus dem Auto.

Charlie: Siehst du, du kannst es doch.

Ich: Das war ... krass.

Seit ich wieder zu Hause bin, gehe ich selbstbewusster mit den Geräten in unserem Haushalt um. Oft probiere ich es jetzt einfach aus, wenn ich nicht genau weiß, wie etwas funktioniert.

Ich: Mama, der Drucker geht nicht.

Mama: Ja, die Druckerpatrone ist alle, ich hab auch schon ’ne neue gekauft, guck doch mal im Internet, wie das geht.

Ich: Okay.

Zehn Minuten später.

Ich: Ich hab die jetzt da reingesetzt. Das Scheißding geht aber immer noch nicht. Ich muss was für meinen Vortrag morgen ausdrucken!

Papa: Okay, ich guck’s mir an.

Ich: Danke!

Papa: Wie heißt der Drucker?

Ich: Epson Stylus SX440W.

Papa: Hier ist ein Video. Hast du die Folie draufgelassen, als du die Patrone reingemacht hast?

Ich: Äh?!

Papa: Mann, Paul, guck dir doch bitte erst einmal an, wie so was funktioniert!

Ich: Okay, ich hol’s einfach wieder raus.

Papa: Nein! Jetzt läuft die Farbe in den Drucker, die kannst du jetzt wegwerfen.

Paul Bühre lebt mit seinen Eltern und seinem Bruder in Berlin-Zehlendorf.

Ich: Warte. Okay, jetzt geht’s wieder. Von wegen dumme Folie, geht auch so.

Papa: Sei doch mal etwas geduldiger, und guck dir das Video vorher an.

Ich: Geht doch jetzt.

Papa: Dafür ist die Patrone jetzt halb leer.

Ich: Boah, Mann!