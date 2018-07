Heutzutage schreiben Regisseure unter ihre Hamlet-, Räuber- oder Medea- Inszenierungen gern das Wort "nach". Es ist ein Wort mit extrem entlastender Wirkung, denn es erlaubt den Theatermachern, sich über das Stück zu erheben, indem sie sich von ihm distanzieren, ohne es verstanden haben zu müssen. Sie schreiben beispielsweise "Hamlet nach Shakespeare" oder "Die Räuber nach Schiller" oder "Medea nach Euripides" – womit klar ist, dass man über Euripides hinaus ist und auch Schiller ästhetisch hinter sich gelassen hat: als sei deren Sprache Ballast, verdorbener Proviant, der uns nichts mehr nützt. Auch Michael Thalheimers Inszenierung von Kleists Prinz Friedrich von Homburg am Frankfurter Schauspielhaus ist eine "Nach"-Inszenierung. Zurück von Kleists Sprachkunstwerk bleibt ein Nachbild: Wir sehen den Prinzen, wie er im leeren Raum abhandenkommt. Vor allem bestimmt wird dieser Abend allerdings von Bert Wredes Bühnenmusik, die ebenfalls in hohem Maß ein "Nach"-Kunstwerk ist, denn sie klingt verteufelt nach den grandiosen Kompositionen György Ligetis, die Stanley Kubrick einst für seinen Film 2001 – Odyssee im Weltraum verwendet hat.

Kurzum: Der Krieg ist in dieser Inszenierung nichts anderes als eine Methode, sich in die tödliche, kosmische Leere hineinzuschaffen. Michael Thalheimer durchsucht ja jedes Stück nach einer Szene, einer Gebärde, die sich zum großen Bild bannen lässt. So macht er Dramenfiguren zu Statuen seiner Ästhetik. Den Prinzen von Homburg verwandelt er, indem er ihm in einer blitzhaften Szene den Boden unter den Füßen wegreißt und ihn zugleich an Seilen in die Höhe zerrt, in einen Raumfahrer. Der Prinz hängt zwischen Himmel und Erde, Traum und Recht, Leben und Tod, und diese Idee hat einen gemeinen Witz.

Denn der Prinz ist ein Mann, den seine Ruhmesträume über die Masse und über die Grenzen des militärisch Gebotenen hinaustragen. Er hat den Krieg als Mittel erkannt, von der Welt gesehen zu werden, sich allen zu zeigen und die blöde Wirklichkeit zu ertragen. Die Idee, diese Charakterlage zu übersetzen, indem man den Prinzen über alle anderen hinauskatapultiert (als wäre er ein Staatsraumfahrer), und ihn dann im leeren Raum schweben zu lassen (als wäre er eine bloße Staatsmarionette), ist, was ihren Schauwert betrifft, plausibel. Der herrische Regieeinfall schlägt aber aufs ganze Drama zurück: Alles wird unter Homburgs baumelndem Leib zu leerem Raum. Wir sehen ein Stück, dem man die zeitlichen und räumlichen Gliederungen genommen hat, als wären’s Fesseln. Alle Kulissen sind weggehoben, die Abstände zwischen den Figuren suspendiert, aber auch die Abfolge der Szenen ist außer Kraft. Seltsam spannungslos ist das alles. Wo kein Aufschub ist, kann keine wirksame Entladung stattfinden. Gebrüllt wird dennoch reichlich.

Der Prinz von Homburg scheint in Frankfurt eine Art lichtempfindlicher und letztlich ungenießbarer Text-, Mythen-, Figurenvorrat zu sein, den man im Dunkeln des Bühnenhintergrundes lagert, ein Vorrat, aus dem sich die Schauspieler anfallsweise bedienen, wenn sie kurz von der Bühne verschwinden. Auch Tiefe und Eigenart der Figuren müssen wohl dort hinten abgelegt worden sein – als sei all das den Spielern zu schwer, um es auf der Bühne zu zeigen. Selbst der Krieg tobt dort im hohen, tiefen, schwarzen Abseits, darüber informieren uns Rauchwolken und heftige Donnerschläge, die den Rückraum erschüttern. Wenn Spieler aus der "Schlacht" an die Rampe treten, zittern sie, Boten, die das Schlimmste gesehen haben, unfähig, Zeugnis abzulegen, aber ihre Blicke sagen alles: Au Backe, Leute, wenn ihr wüsstet!

Prägende Schauspieler dieser Inszenierung? Felix Rech als Prinz schwebt im Träumernachthemd, das eigene Gemächt scheuernd, blass und peinsam ornamental in seiner Höhe, ein helles menschliches Schlüsselloch vor kosmisch schwarzem Raum. Und Wolfgang Michael gibt der Rolle des Kurfürsten Friedrich Wilhelm, der den Prinzen zum Tode verurteilt und dann erst mal hängen lässt, einen so starken Lebenswiderwillen, dass man ahnt: Dieser Mann findet nur im Tod Erfüllung. Es ekelt ihn vor der Luft, die er inhaliert, und es ekelt ihn vor den Worten, die er artikuliert. Ja, eigentlich spricht er gar nicht: Er schiebt Gedanken ab. Er ist ein von Groll ganz umschlossener Mann, dem die Sätze wie kleine kratzende Pfeifenreiniger durch den heiseren Hals fahren. Dieser Herr führt die Geschäfte. Ist es da ein Wunder, dass die Gesellschaft, der er vorsteht, sich nach dem Krieg ungefähr so sehr sehnt, wie eine Wüstenkarawane sich nach der Oase verzehrt? Nein, denkt der Zuschauer ordnungsgemäß: Das ist kein Wunder. Vor allem aber denkt er es über diese Inszenierung.