Kaum etwas erregt mehr Mitleid als der Anblick eines Menschen, den man zu früh weckt: wie der Mensch dem Maulwurf ähneln kann, in Aussehen und Orientierungslosigkeit. Und so ist die Doku-Serie Die Rekruten, mit der die Bundeswehr für sich wirbt, schon deshalb bemerkenswert: weil sie den Zuschauer rührt.

Seit dem 1. November begleitet die Serie drei Monate lang zwölf Rekruten einer Marinetechnikschule bei Stralsund, jeden Tag erscheint eine neue Folge auf YouTube. In Folge zwei steht der Oberbootsmann, was auch immer ein Oberbootsmann ist, im fahlen Deckenlicht der Kaserne, es ist zehn vor fünf. "Wir werden die Rekruten jetzt langsam, aber sicher aus ihren Träumen reißen", sagt der Oberbootsmann.

Er geht von Zimmer zu Zimmer, klopft, grüßt, und aus den Betten schälen sich blasse Jungs in Boxershorts, nackte Oberkörper, Tätowierungen, irritierte Haut, Speck. Man ist schlagartig auf der Seite der Geweckten. Es entsteht, was für eine gute Serie unerlässlich ist: ein Pakt zwischen Zuschauer und Helden. Doch auf die Sympathie folgt Unbehagen: Was ist das hier? Kein Ferienlager, so viel steht fest.

Seit der Abschaffung der Wehrpflicht, die der Bundeswehr junge Menschen jahrgangsweise zuführte, muss sie um Nachwuchs werben. Sie muss junge Männer und Frauen gewinnen, die sich vorstellen können, den Dienst an der Waffe zum Beruf zu machen. Die Rekruten lässt sie sich 1,7 Millionen Euro kosten. Weitere 6,3 Millionen fließen in eine bundesweite Plakatkampagne. Ein Motiv zeigt den Schreibtisch eines Zockers, zwei Bildschirme, Energydrink, Kopfhörer, beleuchtete Maus. Darüber das Kampagnenmotto: "Ab November wird draußen gespielt."

Auch die einzelnen Folgen der Serie arbeiten mit den Sehgewohnheiten ihrer jugendlichen Zielgruppe, der Bildsprache von Ego-Shootern, von Snapchat und YouTube. Überfallartige Schnitte, Einblendungen, Splitscreen und Ich-Perspektive.

Die Kamera wird am ausgestreckten Selfie-Arm geführt. Die Rekruten kommentieren umgangssprachlich, als gingen sie mit einem guten Freund durch die Kaserne. Die Kamera ist weniger Autorität als Komplizin. Sie holt, so beginnt die Serie, ihre Helden zu Hause ab, da sind sie noch halbe Kinder. Man will sie sich an einer Playstation vorstellen, auf einem Fußballplatz, im Freibad. Aber eher nicht im Wüstenstaub, nicht an einer Waffe.

Da ist zum Beispiel Julia, 18 Jahre, aus Kutzleben. Sie fährt Motorrad und wird als "Biker-Queen" vorgestellt. Julia steht in ihrem Schlafzimmer, an ihrer Seite Max, ihr Freund. Sie müssen sich jetzt verabschieden. "Wirst du mich sehr vermissen?", fragt sie.

Oder Nathan, 19 Jahre, aus Bremen, der "Family Guy". "Für Familie mache ich einfach komplett alles", sagt er. Er stellt die Kamera vor sich und fragt seine Schwestern, wie sie es finden, dass er nun zur Bundeswehr geht. "Dann habe ich niemanden mehr, der mir alles befehlen möchte", sagt die große Schwester.

Oder Jerome, 18, aus Moers. Er wird, per Einblendung, als "Der Checker" vorgestellt. Jerome macht Klimmzüge im Garten, die Kamera nähert sich ihm taumelnd. Er führt den Zuschauer durch sein Elternhaus. Er steht in seinem Kinderzimmer, legt Hosen zusammen und sagt, mit einer Andeutung von Ironie: "Mehr Werte, Ordentlichkeit, Disziplin, so was erwarte ich mir von der Grundausbildung."

Und sonst? Was wird man ihm erzählen, über den IS, die Ostukraine, Syrien? Den Beruf des Soldaten?

Draußen spielen verspricht das Plakat. Was ist mit "draußen" gemeint? Der Kasernenhof? Der Truppenübungsplatz? Die Welt? In Die Rekruten lässt die Bundeswehr vieles offen, auch die Grenze zwischen Spiel und Ernst. So nimmt sie dem Waffendienst den Schrecken, lässt ihn schrumpfen zu einem Abenteuer ohne Konsequenz.

Es gab mal eine Zeit, da bekam man auf dem Kreiswehrersatzamt von sehr ernsten Herren eingebläut, der Wehrdienst sei kein Spaß. Da gehe es um Verantwortung – im schlimmsten Fall um Leben und Tod. Das will einem diese Doku-Soap jedoch nicht sagen.

Das würde ja nur abschrecken.