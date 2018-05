Er war Seilmacher von Beruf, Journalist aus Leidenschaft, Aufklärer aus Überzeugung. Sein Handwerk übte er nur kurz aus, dann war er Lehrer und Zollbeamter, schließlich Steuereinnehmer.



Mit einem Empfehlungsbrief vom Botschafter einer fernen Kolonie in der Tasche verließ er seine Heimat, die Überfahrt kostete ihn fast das Leben. Der Neuankömmling bewies großes Talent als Journalist, ebenso als Konstrukteur einer patentierten Eisenbrücke. Ruhm erntete er als Autor einer in riesiger Auflage verbreiteten Streitschrift. In eingängiger Sprache pries er begeistert die Republik als einzige Staatsform, die Frieden garantiere, griff den König der Kolonialmacht an und entfachte die Diskussion über die Unabhängigkeit der Kolonie. Mit einer populären Serie von Pamphleten unterstützte er wirkungsvoll den Unabhängigkeitskrieg.



Nach kurzem Aufenthalt im Heimatland reiste er an den Schauplatz einer Revolution. Sie verteidigte er gegen einen konservativen Kritiker in einer weitverbreiteten Schrift. Ehrenhalber Staatsbürger einer Nation, deren Sprache er nicht verstand, wurde er ins Parlament gewählt. Dort gehörte er der linksliberalen Fraktion an, widersprach der Hinrichtung des Königs und wurde von den Radikalen dafür ins Gefängnis gesteckt. Durch Zufall entging er dem Fallbeil.



Sein letztes großes Werk propagierte einen von Vernunft und Gedankenfreiheit geleiteten Deismus. Als er in die Republik zurückkehrte, die er mitbegründet hatte, musste er sich verleumderischer Angriffe erwehren, sie verdunkelten seine einsamen letzten Jahre. Wer war’s?

Lösung aus Nr. 46:

Sir Terence Orby Conran, geboren 1931 in Kingston upon Thames, berühmter Designer, Architekt, Möbelhersteller und -händler sowie Buchautor. 1964 gründete er Habitat, später die Conran Shops, er gestaltete circa 50 Restaurants und das Design Museum London