Gegen Jahresende sind allerorten Rückblicke üblich. Aus aktuellem Anlass schließen wir uns diesem Trend an. Denn es war nicht alles Gold, was da in den vergangenen Monaten zu glänzen schien. Soll heißen: Zwei Mal fanden Leser Lösungen, die ich übersehen habe.



Wolfgang Riedmann wies mich auf die Form RAUESTEM (F8–F15) hin, die beim Rätsel in Ausgabe Nr. 38/16 genau 72 Punkte brachte. Und Volker Möller ließ mich wissen, dass in Heft Nr. 42/16 mit AUSHEULT (N3–N10) 66 sowie mit UMHALSET oder UMHALSTE (D7–D14) exakt 74 Zähler zu erzielen waren. Auch wenn diese Vorschläge nicht das Optimum darstellten, so fehlten sie doch in den jeweiligen Bestenlisten. Ich danke anerkennend!



Die hier abgebildete Situation mutet überschaubar an, birgt aber extrem großes Potenzial. Nicht weniger als sechs Züge sind mit Werten in den 80ern dotiert. Wie lauten sie?

Lösung aus Nr. 46:

STÖRUNG und EINSÖGT auf 13D–13J brachten 70 bzw. 71 Punkte, für STÖRUNG auf 12F–12L fielen 98 Zähler an

Es gelten nur Wörter, die im Duden, "Die deutsche Rechtschreibung", 26. Auflage, verzeichnet sind, sowie deren Beugungsformen. Die Scrabble-Regeln im Internet unter www.scrabble.de