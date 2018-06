DIE ZEIT: Herr Albig, sind Sie zu dumm zum Geldausgeben?

Torsten Albig: Ganz im Gegenteil: Wir geben zur Reparatur unserer Straßen kräftig Geld aus – und zwar deutlich mehr als früher. Wir haben als erste schleswig-holsteinische Landesregierung eine klare Vorstellung davon, wie man die Infrastruktur in unserem Land bis 2030 wieder in Ordnung bringt. Und wir setzen das auch um.

ZEIT: Trotzdem stand Schleswig-Holstein nicht auf einer Liste mit neuen Straßenprojekten von Verkehrsminister Alexander Dobrindt.

Albig: Moment! Wir sanieren gerade die A 7. Das ist die größte Autobahnbaustelle in ganz Deutschland. Wir bauen zudem an der A 21, der A 23 und an vielen anderen Straßen im Land. Wir haben über zwanzig Kilometer neue Autobahnen und Bundesstraßen gebaut, viel mehr als unsere Vorgänger. Die Menschen bei uns im Land haben sicher nicht den Eindruck, dass wir zu wenig tun. Die stehen nämlich wegen der vielen Reparaturbaustellen im Stau. Die Sanierung der Straßen braucht langen Atem und einen klaren Kurs. Wir haben immer dann ein Problem, wenn man uns viel Geld zuweist, auf das man sich nicht vorbereiten konnte. Sie können Straßen nicht einfach so von der Stange kaufen.

ZEIT: Der Bundesfinanzminister sagt an die Adresse der Länder und Kommunen: Ich gebe euch Geld, und ihr gebt es nicht aus. Sind Sie schuld, dass die Infrastruktur verkommt?

Albig: Nein. Wir reparieren jetzt endlich das Land. Deutschland hat sich aber über Jahrzehnte hinweg nicht ausreichend um den Erhalt seiner Infrastruktur gekümmert. Wir alle in Deutschland! Weil angeblich kein Geld da war, weil man im öffentlichen Dienst Personal abbauen wollte, weil andere Dinge wichtiger waren. An diesem Punkt hat eine ganze Generation versagt. Schuldzuweisungen helfen nicht weiter. Viel wichtiger ist: Wie kommen wir da raus? Einfach nach Kassenlage zu sagen: Hier habt ihr Geld, nun baut mal schön, ist jedenfalls keine nachhaltige Lösung.

ZEIT: Und wie sähe eine solche aus?

Albig: Wir brauchen einen Masterplan, ein Konzept, wie wir Deutschland in den nächsten zwanzig Jahren sanieren. Hier müsste der Bund den Weg weisen – und das tun weder Schäuble noch Dobrindt. Das fängt beim Besoldungsrecht im öffentlichen Dienst an: Ich habe zum Beispiel große Probleme, Tiefbauingenieure zu finden, weil ich denen im Moment keine wettbewerbsfähigen Löhne bezahlen kann.

ZEIT: Und das dauert zwanzig Jahre?

Albig: Wir können die Versäumnisse von Jahrzehnten nicht in einem Jahr korrigieren. Denn das Problem ist auch: Selbst wenn wir jetzt genug Planer hätten, könnten wir derzeit gar nicht sehr viel mehr bauen. Die Bauindustrie ist komplett ausgelastet, die Leute haben genug zu tun. Wenn ich nun zusätzliches Geld in den Markt gebe, dann steigen nur die Preise. Ich bekomme aber keine besseren Straßen.

ZEIT: Woran liegt das?

Albig: Es ist auch eine Spätfolge des Sparkurses der vergangenen Jahre: Die Unternehmen haben die Erfahrung gemacht, dass der öffentliche Sektor kein verlässlicher Partner ist, und Kapazitäten, zum Beispiel im Tiefbau, abgebaut. Deshalb ist es wichtig, dass wir dem Markt signalisieren: Wir sind wieder da, und wir gehen auch so schnell nicht wieder weg.

ZEIT: War die Schuldenbremse ein Fehler?

Albig: Nein. Die Schuldenbremse ist ein gutes und wichtiges Mittel, um unsere Haushalte langfristig in die richtige Balance zu bringen. Aber wir sollten sie durch eine Investitionsregel ergänzen: So wie wir uns verpflichtet haben, die Schuldenquote zu senken, so sollten wir uns verpflichten, den Investitionsstau verbindlich Jahr für Jahr kleiner zu machen.