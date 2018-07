Ich übe. Verrat. An all meinen Idealen. Mit einem einzigen Text. Findet eine Freundin. Sie ist Dramaturgin an einem Theater, das viel Kapitalismuskritik übt und wenig zahlt. In dem Text geht es um Redefreiheit und Rassismus. "Der Text ist rassistisch", sagt die Freundin. Wir kennen uns seit dem Studium. Ihre Fächer waren so klug wie ihre Ansichten. Sie ist schwarz und hat selbst Rassismus erlebt. Ich sage: "Du weißt, dass ich kein Rassist bin."

"Du machst in dem Artikel keinen Unterschied zwischen schwarz und weiß."

"Eben."

"Antirassistisch wäre es, 'schwarz' großzuschreiben."

"Das wäre antiorthografisch."

"Siehst du?! Dir sind rassistische Strukturen egal."

Sie schluchzt. Ich schweige.

Ich wusste noch nicht viel von der Welt, als ich sie mit Rechtschreibung verändern wollte. Ich wusste nur, dass die Welt darauf wartet. Das hatte mir Fabian Fabrikantensohn gesagt. So nannten wir ihn in unserer Schule, die klein genug für solche Namen war. Fabian wollte Literatur studieren und sah auch so aus. Mit etwas zu langen Haaren und etwas zu leuchtenden Augen und einem Buch in der Hand. Immer. Wir trafen uns zuerst bei einer Lesung, dann bei einem Lesekreis, der bald zum Schreiberkreis wurde und aus uns beiden bestand. Wir verfassten Kurzgeschichten und Gedichte, Dialoge und Szenen. Fabian wollte eine Sprache, die fühlt. Er schrieb "WUT" und "angst" und "einunendlichergedankenstrom". "Die Regeln unserer Sprache engen unsere Gedanken ein, und unsere Gedanken engen unser Leben ein", sagte er. "Worte müssen wie Luftballons fliegen." Ich verstand. Fabians Vater verstand nicht. Er mahnte und drohte und hatte das Geld. Erst verschwand das Buch. Dann die langen Haare. Dann wurde das Literaturstudium zum Germanistikstudium zum Marketingstudium. "Ich kann ja nebenher schreiben", sagte Fabian. Ich verstand nicht.

Der regelloseste Mensch, den ich je traf, war mein Onkel George. Er lebte in den USA, wohin er vor den Kommunisten geflüchtet war. Aus Osteuropa, unter einem Namen, der ebenso vergessen war wie sein Alter. "Über siebzig", sagte meine Mutter. George sah jünger aus. Und nicht nach Osteuropa. Mit Cowboyhut stand er am Bahnhof. Auf dem Weg zu seiner Ranch schoss er Klapperschlangen. Aus dem Jeep heraus. "So wie damals ein paar Russen", sagte George. Er lachte. Ich nicht. George verehrte deutsche Gewehre und die deutsche Klassik. Er schwärmte von den Prostituierten im Vietnamkrieg und von den Pos seiner Liebhaber. Er verachtete Mexikaner und zahlte das Studium einer mexikanischen Freundin. "Das verstehe ich nicht", sagte ich. "Das ist Leben", sagte George. Und lachte.

Vor Kurzem habe ich Fabian wiedergesehen. Er hatte mich eingeladen. Zur Eröffnung einer Fabrik. Seiner Fabrik. Fabian hielt eine Rede, so kurz wie seine Haare. In der Hand eine Schere. Als er das Band durchschnitt, stiegen Luftballons auf. Die meisten verfingen sich in einem Baum.

Vielleicht sollte ein weißer mann mehr Verständnis zeigen für die SORGEN einer SCHWARZEN Frau.