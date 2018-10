Warum dürfen nur die Amerikaner wählen, wenn ihr Präsident doch gleichzeitig der mächtigste Mann der Welt ist?, fragt Lotti, 13 Jahre

Es stimmt, die USA sind sehr mächtig, weil sie groß sind, reich, militärisch stark und weil sie bisher eng mit vielen Ländern zusammengearbeitet und Handel betrieben haben. Deshalb nennen viele den US-Präsidenten den mächtigsten Mann der Welt. Doch egal was Trump so plant, er wird keine Gesetze für Menschen in anderen Ländern erlassen können. Und deshalb steht es uns auch nicht zu, ihn zu wählen. In einer Demokratie wählen die Menschen Regierungen, die dann für ihr Land Regeln und Gesetze festlegen. Und bei allen Entscheidungen haben die Regierungen vor allem das Wohl ihrer Bürger im Blick. Doch natürlich können Dinge, die in anderen Ländern geschehen, Einfluss auf unser Leben haben. Globalisierung sagt man dazu, dass wir heute weltweit sehr eng vernetzt sind. Donald Trump hat angekündigt, sich nicht mehr so viel um andere zu kümmern. Wenn er das wahr macht, ist er vielleicht bald auch nicht mehr der mächtigste Mann der Welt.

Wird es nun einen Dritten Weltkrieg geben? Und ist dann auch Deutschland in Gefahr?, fragt Charlotte, 12 Jahre

Wir können nichts versprechen, aber es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass Donald Trump einen neuen Weltkrieg anzettelt. Er mag andere Leute beleidigt, er mag gelogen und sich fies verhalten haben, aber er hat nicht gesagt, dass er andere Länder angreifen will. Ja, es gibt auch jetzt gerade schlimme Kämpfe, zum Beispiel in Syrien. Aber einen weiteren Weltkrieg, in dem sich Supermächte bekämpfen, würde die Menschheit vermutlich nicht überstehen. Die Waffen sind zu gefährlich. Und zum Glück gibt es viele, viele Menschen, die enormen Einfluss haben und alles tun, um einen Weltkrieg zu verhindern und den Frieden zu sichern.

Können wir den Klimawandel jetzt noch stoppen, wo Trump doch nicht mehr mitmachen möchte?, fragt Marielou, 13 Jahre

Ob und wie genau man den Klimawandel stoppen oder verlangsamen kann, darüber streiten selbst Fachleute. Sicher ist, dass wir weltweit zu viele schädliche Abgase in die Luft blasen und dass wir mit dem Umweltschutz nicht zu lange trödeln sollten. Deshalb war es so bedeutend, dass sich vor gut einem Jahr eine große Zahl wichtiger Staaten in Paris auf gemeinsame Ziele dazu geeinigt hat. Wenn Trump tatsächlich dafür sorgen sollte, dass die Amerikaner sich weniger um den Schutz der Umwelt kümmern, wäre das eine Katastrophe. Die USA sind ein Riesenland und verpesten die Luft mit einer unglaublich großen Menge der gefährlichen Treibhausgase. Auf seiner Internetseite schreibt Trump, dass er sich nicht an das Abkommen halten will. Um die Umwelt geht es dabei nicht, ihm ist der Klimaschutz zu teuer.

Wenn Trump seine Versprechen nicht hält, kann er dann ganz schnell wieder abgewählt werden?, fragt Rosalina, 12 Jahre

Politiker versprechen vor einer Wahl sehr oft Dinge, die sie dann nicht tun oder tun können, wenn sie gewählt sind. Das passiert auch in Deutschland. Selbst Präsidenten und Kanzlerinnen können nicht einfach alles allein bestimmen. Bei Trump würden sich viele ja sogar wünschen, dass er mit seinen Plänen scheitert. Ein Grund, ihn abwählen zu können, ist das aber nicht. Wenn Trump am 20. Januar 2017 offiziell das Amt von Barack Obama übernimmt, wird er für vier Jahre Präsident der USA sein. Die Bürger können nicht nach zwei Jahren sagen, sie wollen jetzt noch mal neu abstimmen. Sollte Trump aber gegen bestimmte Gesetze verstoßen, kann er angeklagt werden und das Amt verlieren.