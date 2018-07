In dem Moment, in dem im Flugzeug die Sauerstoffmasken aus der Kabinendecke fallen, verzieht Alain Juppé, Bewerber um das französische Präsidentenamt, nur kurz den Mund. Dann greift er sich ruhig die Maske, die vor seinem Gesicht baumelt, und setzt sie sich auf, nicht ganz ohne Gewurschtel mit den Schläuchen. Neben ihm sitzt eine Frau, die vor Angst erstarrt ist. Juppé sortiert ihre Maske, nimmt ihre verkrampften Hände, sodass sie langsam die Fäuste öffnet. Der Rauch aus dem Cockpit nimmt schon die Sicht, da setzt Juppé seine Maske noch mal kurz ab und macht einen Witz, über den seine Sitznachbarin unter der Plastikschale auf ihrem Mund lachen muss. Eine Viertelstunde später setzt die kleine Regierungsmaschine zur Notlandung auf.

Vielleicht zeigt sich in solchen Momenten die Wahrheit über das Gemüt eines Menschen.

Die Sitznachbarin aus dem Flugzeug ist eine Journalistin, sie erzählt die Geschichte am vergangenen Samstag in einem Café in Paris. Sie ist Alain Juppé ganz offensichtlich immer noch dankbar. Viele Franzosen haben ein ähnliches Bild von Juppé: Wenn alle anderen kurz davor sind, die Nerven zu verlieren, schlägt seine Stunde.

Am nächsten Sonntag findet in Frankreich der erste Durchgang zu den Vorwahlen der Konservativen statt, am Sonntag darauf der zweite und entscheidende: Durch eine offene Wahl, an der sich alle Franzosen beteiligen können, soll der Präsidentschaftskandidat bestimmt werden, der im April 2017 für die bürgerliche Partei antritt.

Alain Juppé ist Favorit in den Umfragen, es folgen der ehemalige Präsident Nicolas Sarkozy und der ehemalige Premierminister François Fillon, fünf weitere Kandidaten bewerben sich. Als man sich vor zwei Jahren für dieses Prozedere entschied, ahnte niemand, welch ein Jahr der politischen Extreme 2016 werden würde. Man glaubte, die Vorwahlen würden außerhalb der Partei nur Kenner interessieren.

Seit einiger Zeit aber sieht es so aus, dass der Kandidat der Konservativen in der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen, also in der Stichwahl, gegen Marine Le Pen vom Front National antreten muss. Dass sie es so weit bringen wird, legen ihre anhaltend guten Umfragewerte nahe, während die Sozialisten und vor allem François Hollande aller Voraussicht nach keine Rolle spielen werden.

Frankreichs bürgerliche Rechte ("Republikaner") stimmt am 20. und am 27. November über den Kandidaten für die Präsidentschaftswahl 2017 ab. Wird es Alain Juppé, hat er gute Chancen, die rechtsradikale Marine Le Pen in der Stichwahl zu schlagen. Ex-Präsident Nicolas Sarkozy indes könnte gegen sie unterliegen. Das gilt auch für François Fillon, Sarkozys Ex-Premier, der gerade aufzuholen scheint. Die Unsicherheit ist groß Wahlberechtigte, die eine Erklärung unterzeichnen, »die republikanischen Werte der Rechten und der Mitte« zu unterstützen, und zwei Euro bezahlen, dürfen ihre Stimme abgeben. Doch niemand weiß, wer alles abstimmt. In den Umfragen liegt Juppé leicht vorn. Juppés jüngste Erfolgsbilanz Die Sozialisten haben in Frankreich alles verspielt. Doch auch Hollandes Vorgänger Sarkozy hat Reformen immer nur angekündigt. Und Juppé? Unter ihm als Bürgermeister wurde Bordeaux, einst eine verkommene Stadt, zur blühenden Metropole. GVR

So weit die Berechnung der Wahrscheinlichkeit. Sie enthält ein paar Variablen, der Lösungsweg mag kompliziert sein, aber immerhin ist es ein Lösungsweg: Wer Le Pen verhindern will, muss schon bei den Vorwahlen Juppé wählen – den Einzigen, der imstande ist, eine Mehrheit hinter sich zu bringen.