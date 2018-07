Yola: Ich bin 56, weiblich, geschieden und werde nur eine geringe Rente bekommen. Nun habe ich 30.000 Euro geerbt. Wie kann ich die noch sinnvoll bis zum Ruhestand anlegen?

Antwort von Natascha Wegelin, die unter madamemoneypenny.de bloggt:Der Zeitraum bis zur Rente reicht definitiv aus, um das Geld langfristig anzulegen. Hierzu würde sich zum Beispiel ein Mix aus sogenannten Exchange Traded Funds eignen, kurz ETFs, und zwar in den Klassen Aktien, Immobilien und Rohstoffe. Diese Fonds bilden stur einen Index ab und kommen deswegen ohne Manager aus, was sie günstig macht. Eine breite Streuung reduziert dabei das Risiko – so kann der Zinseszins in den nächsten Jahren ordentlich für Sie arbeiten und die Erbschaft schön vermehren.





"Kickerchen": Übers Internet kann man sich inzwischen an Transfers und Projekten von Fußballclubs beteiligen. Ist das nur etwas für eingefleischte Fans, oder kann ich damit mein Geld gut anlegen?

Antwort von Anne Maier vom Blog crowdfunding-anleger.de: Das kommt drauf an. Crowdinvesting-Wetten auf Transfers oder etwa den Aufstieg des Vereins sind kritisch. Bleibt der Erfolg aus, steht oft Ihr investiertes Geld mit auf dem Spiel, nicht nur die Rendite. Bei Crowdlending-Projekten, bei denen sich finanzstarke Vereine Geld bei vielen Anlegern leihen und kein Bezug zur Leistung auf dem Platz besteht, kann es anders aussehen. Dort verleihen Sie Ihr Geld gegen Zinsen und verlieren es nur, wenn der Verein wirklich pleitegeht."