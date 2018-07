Inhalt Seite 1 — "Greg wird nie erwachsen werden" Seite 2 Auf einer Seite lesen

DIE ZEIT: Gerade ist Gregs Tagebuch Band 11 erschienen. Macht das Schreiben und Zeichnen der Bücher genauso viel Spaß wie das Lesen?

Jeff Kinney: Überhaupt nicht, es ist furchtbar! Ganz schrecklich! Es gibt viele Kollegen, denen die ganze Zeit Ideen kommen. Mir nicht. Ich kann vier Stunden spazieren gehen, und mir fällt nicht ein einziger Witz ein. Das Dumme ist: Ich brauche 350 Scherze für ein Buch.

ZEIT: Wie sammelt man 350 Witze?

Kinney: Früher hatte ich immer ein Notizbuch dabei, heute tippe ich alle Ideen in mein Smartphone. Wenn ich genug Material habe, schreibe ich zuerst die Texte. Darin bin ich auch langsam. Das Zeichnen wird dann richtig stressig.

ZEIT: Was heißt richtig stressig?

Kinney: Ich habe am Ende immer nur sechs bis sieben Wochen, um alle Comics eines Buches zu zeichnen. In diesen Wochen arbeite ich mindestens 13 Stunden, manchmal 17 Stunden am Tag.

ZEIT: Ein Tag hat nur 24 Stunden. Sie haben eine Frau und zwei Söhne. Sehen Sie Ihre Familie dann eineinhalb Monate gar nicht?

Kinney: So ungefähr. Die Zeichenphase ist meistens im Sommer, wenn meine Söhne Ferien haben. Ich glaube, das ist das Schlimmste an meinem Leben als Gregs Autor: Ich verpasse so viel im Leben meiner Familie.

Gregs Erfinder Jeff Kinney ist 45 Jahre alt. Er lebt mit seiner Frau Julie und seinen beiden Söhnen Will und Grant im Bundesstaat Massachusetts im Osten der USA. Am ersten Greg-Band arbeitete Kinney acht Jahre lang. Inzwischen haben sich die Geschichten weltweit etwa 180 Millionen Mal verkauft, Kinder in 61 Ländern lesen Greg.

ZEIT: Was ist toll daran, Gregs Erfinder zu sein?

Kinney: Ich kann dank Greg in andere Länder reisen, ich darf US-Präsidenten treffen, ich konnte einen eigenen Buchladen eröffnen. Aber manchmal frage ich mich auch, warum ich mir diesen Stress mache. Vielleicht liegt es daran, dass ich mich nicht gut konzentrieren kann. Ich brauche einfach immer viel Trubel im Leben.

ZEIT: Haben Sie eine Lieblingsszene in Band 11?

Kinney: Ich mag am liebsten, wenn wir in Gregs Kopf sind, während er über die Welt nachdenkt. Als ich klein war, habe ich mich gefragt, ob wir Menschen vielleicht Roboter sind. Ob diese Welt gar nicht echt ist, sondern eine Fernsehshow.

ZEIT: Und solche Fragen stellt sich nun Greg?

Kinney: Genau. Er macht sich zum Beispiel Gedanken darüber, dass seine verstorbene Oma ihn von einer Wolke aus beobachtet. Und dann geht ihm plötzlich auf, dass er später selbst wohl auch mal auf jemanden aufpassen muss. Greg will natürlich im Himmel lieber Loopings fliegen und faulenzen.