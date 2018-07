Inhalt Seite 1 — "Es gibt keinen Weg zurück" Seite 2 Auf einer Seite lesen

DIE ZEIT: Welcher Amerikanische Traum wird jetzt wahr? Ein neuer oder ein alter?

Nancy Fraser: Es ist kein neuer Amerikanischer Traum, der am Anfang stünde, sondern ein alter, der endlich endet. Diese Wahl ist eine Revolte gegen die zurückliegenden 30 Jahre eines Systems, in dem die Finanzmärkte mithilfe der Regierungen die Macht einvernehmlich übernahmen und der alte sozialdemokratische New Deal zerstört wurde.

Eli Zaretsky: Der Traum tritt uns in einer Verschiebung entgegen. Die Amerikaner träumen von einem Präsidenten wie Franklin Roosevelt, der den hart arbeitenden Menschen anerkennend den Rücken stärkt. Trump bietet an, eine solche Führerfigur zu sein. Das wichtigste Wort, um das gegenwärtige Amerika zu verstehen, lautet rigged – geschmiert. Dass unsere Elite, unsere Wirtschaft, das Rechtswesen, das Bildungssystem geschmiert sind, haben sowohl Bernie Sanders wie Trump klar ausgesprochen. Der Traum heißt: Der Präsident soll endlich den ersehnten Wandel bringen.

ZEIT: Aus dem Mund von Intellektuellen der amerikanischen Neuen Linken ist das eine verblüffend verständnisvolle Diagnose.

Fraser: Wir haben diesen Wahlsieg weder gewollt noch für möglich gehalten. Trump ist ein Symptom dafür, dass die seit 1945 bestehende Nachkriegsordnung am Ende ist. Aber er ist keine Lösung. Es gibt keinen Weg zurück zum alten New Deal Franklin Roosevelts. Und ein anderer ist nicht in Sicht.

ZEIT: Die Mehrheit der weißen Frauen hat Trump gewählt. Hat Frauenfeindlichkeit den liberalen Feminismus besiegt?

Fraser: Diese Wahl ist ein Weckruf für den Feminismus, endlich den eigenen Horizont zu erweitern. Clintons weißer liberaler Feminismus vertritt nur die erfolgreichen, gebildeten Elitefrauen an der Wall Street, nicht aber die Heerscharen von mexikanischen und schwarzen Kindermädchen, die unterdessen die Fürsorgearbeit leisten. Von Gleichheit keine Spur. Clinton hat den Wahlkampf moralisiert und zugleich entpolitisiert. Es ist auch die puritanische Political Correctness, die abgewählt worden ist.

Zaretsky: Die Verächtlichkeit gegenüber den vermeintlich Unanständigen, die in dieser Moral mitklingt, hat zu Trumps Sieg maßgeblich beigetragen.

Fraser: Hätte Clinton in den zurückliegenden Monaten nur ein Mal gesagt, dass auch sie das politische System für rigged hält, sie hätte die Wahl gewonnen.

ZEIT: Der Milliardär Trump ist aber für den Klassenkampf nicht die geeignete Besetzung.

Fraser: Er wird als Außenseiter wahrgenommen, als nouveau riche, der von unten kommt und auch für die Ausgeschlossenen sprechen kann. Er ist ein Unterschichtsmilliardär.

ZEIT: Ist die Entscheidung für Trump in den Augen des psychoanalytisch denkenden Historikers als eine Regression zu deuten, als kindliche Suche nach der Autorität eines starken Vaters?

Zaretsky: Regression ist nicht an sich schlecht. Manchmal muss man regredieren, um voranzukommen. Man muss den Wunsch nach einer starken Vaterfigur keineswegs als ein Symptom für faschistische oder autoritäre Unterwerfungslust auffassen. Die Enttäuschung über Obama spielt bei der Sehnsucht nach einer Führungsfigur eine gewichtige Rolle, er hatte change versprochen, war aber nicht stark genug, um für Gerechtigkeit zu sorgen.

Fraser: Obama hat, vielleicht unbewusst, die Rolle des Vaters zurückgewiesen. Trump fühlt sich hingegen der Bevölkerung wirklich väterlich verbunden.

ZEIT: Welche Kraft hat das amerikanische Unbewusste in Gang gesetzt?

Zaretsky: Tief im amerikanischen Unbewussten wohnt der amerikanische Glaube an Gleichheit, an den wir uns in Krisen immer wieder erinnern und der ins Zentrum der Gefühle vordringt. Die Vereinigten Staaten sind historisch durch drei große Krisen gegangen: die Sklaverei-Krise zuerst, die im Bürgerkrieg gipfelte und die Gegner der Sklaverei im Namen der Gleichheit sprechen ließ. Sodann die Krise durch den Aufstieg der Großkonzerne in den 1930er Jahren, der die Sozialisten hervorrief. Und nun die aktuelle Krise der neoliberalen Globalisierung, aus der die Neue Linke entstanden ist, die für die Minderheiten und Subkulturen eintritt. Immer ging es darum, ein substanzielleres Verständnis von Gleichberechtigung zu erkämpfen. Was wir in den letzten Jahrzehnten statt Gleichheit bekommen haben, war pure Meritokratie, also Belohnung der markttauglichen Leistungen. Jetzt kommt der Ruf nach Gleichheit von der Rechten.