Sinterklaas, der Nikolaus in den Niederlanden, hat ein Rassismusproblem, meinte eine Professorin, die für die UNO Gutachten erstellt. Aus Tradition beschäftigt er einen schwarzen Sklaven, den Zwarte Piet: Früher musste der für ihn die bösen Kinder züchtigten, er brachte aber auch die Geschenke für die Kinder durch den Schornstein, was wohl sein rußgeschwärztes Gesicht erklären soll. Im Kolonialzeitalter der Niederlande wurde die Figur immer mehr zur rassistischen Karikatur, Afro-Niederländer wurden als schwarze Peter verlacht. Aus einem Piet wurden inzwischen mehrere, die den Heiligen begleiten, ohne Ruten laufen sie, aber das Klischee läuft mit: Auch heute sind sie noch gewandet wie einst die orientalischen Mauren bei Hofe, nun mit Afrolook und roten Lippen auf schwarzem Schuhcremegesicht, dazu goldene Ohrringe. Ursprünglich glich Piets Rolle der unseres Knecht Ruprechts, doch anders als der wurde Piet als dümmlich dargestellt, die Sprache dürftig. 2014 bestätigte das Verwaltungsgericht den Rassismusvorwurf, das Urteil wurde in der nächsten Instanz aber aufgehoben. Die sonst so gelassenen Niederländer, für ihre weltoffene Toleranz einst gerühmt, brachte dieser Vorwurf auf die Barrikaden. 92 Prozent stimmten für das Belassen der Tradition. Denn kein Fest ist in den Herzen der Nachbarn so tief vertäut wie dieses Kinderfest, an dem es die Geschenke gibt, nicht an Weihnachten. Das Streiten für die Tradition war Wasser auf die Mühlen der Rechten. Deren Chef Geert Wilders forderte die Abschaffung der UNO.

Und nun das: Sinterklaas brauchte bei seiner feierlichen Ankunft aus Spanien in Maassluis Polizeischutz. Am Rande des Festes mit Zehntausenden Besuchern stoppten die Sicherheitskräfte Busse mit rechten NVU-Anhängern. Auf ihrem Transparent stand: "Wir schämen uns nicht für Zwarte Piet". Die Doppeldeutigkeit der Parole ist zynisch. Keine Scham also für Diskriminierung und Kolonialismus? Zwarte Piet soll bald in vielen Farben auftreten. Doch wo viel Bunt ist, lockt das das Braune hervor.