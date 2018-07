Es bedarf schon eines hohen Maßes an Gutgläubigkeit, im Verhalten der Volkspartei nicht beharrliche Zermürbungstaktik erkennen zu wollen. Der Juniorpartner in der Regierungkoalition lässt derzeit keine Gelegenheit verstreichen, den ungeliebten Kompagnon zu brüskieren. Obstruktion, Sticheleien, eigenmächtige Alleingänge – alles, was Misstrauen und Frustration zu nähren weiß, kommt zur Anwendung.

Nachdem die zuständigen Verhandler monatelang verhinderten, dass ein bundesweit einheitliches System der Mindestsicherung beschlossen werden kann, inszenierten die schwarzen Hardliner am Dienstag ihren nächsten Affront. Die drei ÖVP-Minister Hans Jörg Schelling, Sophie Karmasin und Sebastian Kurz drängten in einem gemeinsamen Brief an den EU-Kommissionspräsidenten auf eine Regelung, die es erlauben würde, dass die Familienbeihilfe für Kinder, die in anderen Mitgliedsländern der Union leben, an die jeweiligen Lebenshaltungskosten angepasst, sprich gekürzt wird. Die Sozialdemokraten wurden einfach vor vollendete Tatsachen gestellt. Es bestand kein sonderlicher Handlungsbedarf, die Koalitionsparteien hatten über das Thema nicht beraten, es ist ein Ladenhüter, der seit geraumer Zeit nicht mehr auf der politischen Agenda steht.

Allerdings ist die Aktion bestens dazu geeignet, der Kanzlerpartei neuerlich zu signalisieren, dass in der Koalition eine gedeihliche Zusammenarbeit nur schwer vorstellbar ist. Allmählich kehrt bei den Sozialdemokraten Ernüchterung ein. Ein halbes Jahr lang versuchte Bundeskanzler Christian Kern vergeblich, seinem "New Deal", einem neuen Stil konstruktiver Zusammenarbeit, in der Regierung zum Durchbruch zu verhelfen. Jetzt scheint sich aber auch beim Regierungschef langsam die Einsicht durchzusetzen, dass wohl nichts an vorverlegten Neuwahlen – kolportiert wird ein Termin Mitte Mai 2017 – vorbeiführen wird.

Die Sozialdemokraten, die nach der Agonie der letzten Faymann-Jahre ursprünglich gehofft hatten, das Tief der Koalition durch einige konkrete Erfolge in der Regierungsarbeit zu überwinden, müssen nun paradoxerweise auf einen möglichst baldigen Urnengang hinarbeiten. Christian Kern kann derzeit noch darauf vertrauen, dass seine Partei geschlossen hinter ihm steht, weil seine Optimismus-Offensive in den ersten Wochen und Monaten nach der Machtübernahme viel dazu beigetragen hat, neuen Enthusiasmus in den roten Reihen aufkommen zu lassen. Je eher nun gewählt wird, desto vorteilhafter: Dann ist die rote Aufbruchsstimmung durch den Kanzlerwechsel vielleicht noch nicht endgültig verbraucht und die Volkspartei zugleich noch mit ihrer personellen Umorientierung beschäftigt.

So recht scheint der Kanzler nicht mehr an eine Trendwende in der Regierung zu glauben

ÖVP-Chef und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner scheint derzeit der einzige Spitzenpolitiker zu sein, der sich verzweifelt dagegen wehrt, dass die Koalition vor der Zeit auseinanderbricht. "Schluss mit dem ganzen Gequatsche", forderte er sichtlich genervt im Fernsehen. Jede vorverlegte Neuwahl wäre ein "Selbstmord mit Anlauf", was angesichts der Meinungsumfragen – aktuell liegt die Volkspartei 17 Prozent hinter den Freiheitlichen und neun Prozent hinter der SPÖ – nach einer sehr realistischen Prognose klingt. Mitterlehner war auch nach dem Kanzlerwechsel durchaus für ein konstruktives Miteinander zu gewinnen. Das Konzept, verlorenes Terrain durch entschlossene Reformen von den Freiheitlichen zurückzugewinnen, schien ihm schlüssig. Allein dazu war er dann doch zu wenig Herr im eigenen Haus.

Seit geraumer Zeit verspürt der bekennende Großkoalitionär die Hoffnung vieler, vor allem regionaler Parteifürsten im Nacken, die Fortune der ÖVP ließe sich mithilfe des populären Jungstars Sebastian Kurz wiederbeleben. Dieser von niederösterreichischen Fundis dominierte Flügel hat sich ganz offensichtlich einer destruktiven Taktik verschrieben: Hoffnungsträger Kern soll Stück um Stück demontiert und demotiviert werden, die Regierung in einen Strudel aus unerledigten Projekten trudeln, sodass ein dynamischer Newcomer an der Spitze wie ein Retter aus dem politischen Jammertal erscheint.