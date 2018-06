Inhalt Seite 1 — "Es ist so schön leise hier" Seite 2 Auf einer Seite lesen

DIE ZEIT: Herr Carnet, was hat sich für Sie zuletzt verändert?

Frédérick Carnet: Ich bin im Frühjahr dieses Jahres von Frankreich nach Deutschland umgezogen, genauer gesagt nach Hohenstein-Ernstthal in Sachsen. Zuvor habe ich viele Jahre in Paris als Fotograf gearbeitet, vor allem für große Firmen und für Magazine. Aber ich wollte das alles nicht mehr, ich wollte aussteigen.

ZEIT: Wieso gerade Hohenstein-Ernstthal? Das ist ja eine Stadt mit 15.000 Einwohnern, die meisten Franzosen kennen nicht einmal Chemnitz.

Carnet: Na ja, das liegt vor allem daran, dass hier meine Freundin Christin lebt, sie ist Lehrerin. Ich habe sie 2013 auf dem Jakobsweg in Spanien getroffen.

ZEIT: Sie waren beide Pilger?

Carnet: Ja, wir waren beide in derselben Richtung unterwegs und waren uns gleich sympathisch. Wir kamen zusammen. Deshalb bin ich zwei Jahre lang immer wieder nach Sachsen gereist.

ZEIT: Und, wie fanden Sie es?

Carnet: Wenn es mir nicht gefallen hätte in Sachsen, dann hätte ich auch nicht hierherziehen können. Aber es hat mir gefallen. Diese Region ist perfekt für Leute wie mich. Nicht nur, weil eine 80-Quadratmeter-Wohnung gerade mal 350 Euro Kaltmiete kostet. Es ist mehr als das. Es ist so schön leise hier. Ich habe endlich so eine Art Frieden gefunden.

ZEIT: Es ist leise?

Carnet: Für einen Pariser ist die deutsche Provinz sehr leise!

ZEIT: Wie haben denn Ihre Freunde reagiert, als Sie erzählten, dass Sie nach Sachsen gehen?

Carnet: Meine französischen Freunde finden das gut. Es ist eher so, dass ihr Deutschen überrascht seid. Ich hatte einen Kollegen in Düsseldorf, der mich fragte: Was zur Hölle willst du in Sachsen? Vielleicht gucken einige Westdeutsche so auf den Osten. Mein Blick ist ein anderer. Ich habe mich in dieses Land verliebt und glaube, dass vielen gar nicht klar ist, wie lebenswert es hier eigentlich ist.

ZEIT: Was gefällt Ihnen so gut?

Carnet: Zum Beispiel die Kleingärten. Die sind ja wirklich etwas sehr Deutsches. Als ich das erste Mal diese vielen Parzellen sah, da dachte ich: Das ist ja verrückt! Ich wollte dann auch liebend gern so einen Garten haben, Christin fand das super, sie hat beim Präsidenten der Kleingartenanlage Naturfreunde e. V. angerufen, der hatte eine riesige Parzelle frei: 375 Quadratmeter. Die haben wir direkt gepachtet.