Als ich 2007 mein Amt als EU-Botschafter in der Schweiz antrat, kam ich direkt von einem Posten in Japan. In meiner ersten Rede am Europainstitut in Basel verglich ich, mehr aus dem Stegreif, die beiden Länder. Beide sind sie von einer Inselmentalität geprägt, wirtschaftlich erfolgreich und pflegen ein Gefühl des Andersseins.

Bereits bei meinem ersten Aufenthalt in Japan, das war in den 1980er Jahren, war ich überrascht, dass sich die Menschen weniger als Asiaten fühlen, sondern mehr als globale Netzwerker. Entsprechend stolz waren sie, zur OECD und zur G7 zu gehören, den wichtigsten westlichen Industrienationen.

Heute spricht man in der Region vom Asian paradox: Die wirtschaftlichen Beziehungen unter den Ländern funktionieren sehr gut, die politischen aber sind schwierig. Ähnlich verhält es sich zwischen der Schweiz und der EU: Wirtschaftlich sind die Beziehungen sehr gut, politisch schwierig. Vor vier Jahren habe ich meinen Posten in Bern verlassen. Aber die Europadebatte in der Schweiz dreht sich noch immer um dieselben Themen. Man diskutiert über die dynamische Teilnahme am Binnenmarkt, fürchtet sich vor angeblich fremden Richtern – obwohl kein Schweizer Fußballfan ernsthaft fordert, dass ein Länderspiel der Nati von einem Schweizer Schiedsrichter geleitet werden muss. Man leistet Widerstand gegen ein Rahmenabkommen, das die Rechtsbeziehungen endlich klären würde. Kurzum: Die Beziehung zu Brüssel ist weiterhin geprägt von Misstrauen und Skepsis.

In Asien, wo ich nun wieder häufiger bin, treffe ich auf eine ganz andere Schweiz: Sie ist engagiert, offen und verantwortungsvoll. Dort setzen sich just die Schweizer für die Verbesserung der politischen Beziehungen ein.

Michael Reiterer 62, war von 2007 bis 2011 EU-Botschafter in Bern. Heute ist er Asien-Chefberater im Auswärtigen Dienst in Brüssel. Hier äußert er sich als Privatperson.

Vor Kurzem war ich beim sogenannten Zermatter Dialog, einem Seminar zur angespannten Situation in Nordostasien, Schwerpunkt Nordkorea. Wer hat’s erfunden? Die Schweiz. Sie nutzte auch den OSZE-Vorsitz im vergangenen Jahr, um ihre Asienkontakte zu intensivieren. Die beiden Bundesräte Didier Burkhalter und Guy Parmelin nahmen am Asiatischen Sicherheitsforum teil, dem Shangri-La-Dialog in Singapur. Die Schweizer Diplomaten setzen sich asienweit für das multilaterale System der WTO ein. Die Schweiz ist Partner im Asia-Europe Meeting (Asem). Wir, die EU-Vertreter, tauschten uns gerne mit unseren Schweizer Kollegen über asiatische Politik aus. Zum Beispiel über die Frage: Wie kann man die rule of law in den internationalen Beziehungen stärken?

Die Schweiz, das zeigte sie mir ausgerechnet in Asien wieder, wäre sehr wohl in der Lage, die politischen Beziehungen zur EU zu verbessern. Fern der Heimat ist sie weltoffen und engagiert sich für gemeinsame europäische Interessen. Es wird ihr, diesem Staat inmitten Europas, gar nichts anderes übrig bleiben, das in Zukunft auch verstärkt zu Hause zu tun.

Dieser Artikel stammt aus der Schweiz-Ausgabe der ZEIT Nr. 48 vom 17.11.2016. Sie finden diese Seiten jede Woche auch in der digitalen ZEIT. Die aktuelle ZEIT können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

Noch nie war mehr Europa so notwendig. Populisten wollen den Kontinent zurück in die Zukunft katapultieren, in die angeblich besseren alten Zeiten, als die Feindbilder noch klar waren und das Leben noch überschaubar und damit gestaltbar schien. Tiefe soziale und politische Gräben durchziehen die Gesellschaften. Die Solidarität zwischen den Staaten nimmt ab, man denkt wieder national.

Dabei braucht es für den European way of life, wie wir ihn seit 1945 schätzen gelernt haben, die enge Zusammenarbeit der Länder. Es braucht Stabilität; dafür garantieren die EU, der Europarat, die OSZE und auch die Nato. Es braucht eine Einheit in der Vielfalt, nicht eine Einfalt in der Abgeschiedenheit. Es braucht, bei allem Streit um die Personenfreizügigkeit, Stromabkommen oder Rahmenverträge, auch einen gemeinsamen Strang, an dem die Schweiz und die EU ziehen können. Und den gibt es: unsere gemeinsamen Werte. Wir haben viel zu verlieren, wenn wir nicht gemeinsam handeln!