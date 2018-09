Überall wird ja momentan vom Bürgerkrieg geredet. Jedweder Hass scheint nicht weit von der Gewalt entfernt zu sein; jeder widerliche Kommentar im Internet offenbart da einen vermeintlichen "latenten" oder "geistigen" Bürgerkrieg. Wer genauer hinschaut, erkennt freilich schnell, dass der anschwellende Bürgerkriegs-Gesang seinerseits eine Form intellektueller Enthemmung ist. Dazu müsste man sich allerdings mit den wirklich verheerenden Bürgerkriegen beschäftigen: den römischen im 1. Jahrhundert vor Christus, dem englischen im 17. Jahrhundert, dem französischen nach 1789, dem amerikanischen 1861 bis 65 und dem russischen nach 1917. Wie ein Zeithistoriker hat um 1670 der politische Philosoph Thomas Hobbes gearbeitet und den zurückliegenden englischen Bürgerkrieg in seiner klassischen Schrift Behemoth oder Das lange Parlament minutiös aufgearbeitet; voller Verachtung skizzierte er die gewaltsamen politischen Fraktionen, angereichert mit philosophischen Überlegungen: "Die Prophezeiung ist oft die Hauptursache für das bereits vorhergesagte Ereignis gewesen" (Felix Meiner Verlag, Hamburg 2015; 256 S., 26,90 €).

Hobbes’ moderner Interpret Giorgio Agamben kann den Bürgerkrieg heute tatsächlich wiedererkennen: im weltumspannenden Terrorismus. In seinem neuen Essay definiert er den Bürgerkrieg seit der Antike als eine "Schwelle der Politisierung" in Extremsituationen. Und wie stets denkt Agamben abgründiger als alle anderen. Denn die neue, politisierende Terror-Form des "Weltbürgerkriegs" entstand, als die gute alte Staatlichkeit zu einer "Welt als absolutem Raum der globalen ökonomischen Verwaltung" mutierte. Terrorismus als Weltbürgerkrieg? Dann allerdings stünde uns wieder jene Lösung bevor, in der Hobbes die einzige Antwort auf die Gewalt sah: der düstere, allmächtige Leviathan.

Giorgio Agamben: Stasis. Der Bürgerkrieg als politisches Paradigma; a. d. Ital. v. Michael Hack; S. Fischer Verlag, Frankfurt/Main 2016; 96 S., 20,– €, als E-Book 18,99 €