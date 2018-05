Die Wahl liegt erst wenige Tage zurück, da hat die Normalisierung des Präsidenten Donald Trump bereits begonnen. So wird in den Medien erleichtert darüber berichtet, dass Trump vielleicht doch keine durchgängige Mauer, sondern eine Mischung aus Mauer und Zaun bauen wolle. Und dass er zwei Elemente aus Obamas Krankenversicherungsprogramm retten wolle. Längst geht es auch um das neue Leben der zukünftigen First Family: Es wird geschrieben, dass er die Wochenenden in New York verbringen wird und dass sein Sohn doch recht verschlafen aussah, als der Vater nachts um drei seine Rede hielt, in der er die Präsidentschaft annahm. Und auch die wichtigste Personalentscheidung des künftigen Präsidenten wird vermeldet, als sei sie einfach nur der nächste Schritt in der Präsidentenwerdung des Donald Trump. Zum Stabschef im Weißen Haus hat er den 44-jährigen Parteisoldaten Reince Priebus berufen. Er wird Trumps höchster Beamter, der den Zugang zum Präsidenten regelt und die Verwaltung leitet. Als Strategieberater hat Trump seinen Wahlkampfchef Stephen Bannon, einen Vertreter der neu-rechten Bewegung namens Alt-Right zu sich berufen.

Aber Stephen Bannon ist keine ganz normale Personalie. Mit Bannon kommt ein Mann in den engsten Zirkel der Macht, der nie einen Hehl daraus gemacht, dass er die Washingtoner Regierung zerstören und durch eine nationalistische Bewegung ersetzen will. Auf Bannons Rat, ist zu befürchten, wird Trump auch als Präsident hören.

Wie mächtig er in Zukunft sein wird, kann man schon an der Presseerklärung des Trump-Teams erkennen: Dort wird Bannon als wichtigste Personalie aufgeführt, vor Priebus. Denn Trump braucht Bannon. Mit seinem Sieg über Hillary Clinton hat Trump erreicht, was er wollte. Für das, was jetzt kommt, hat er keinen Plan. Dafür ist nun Stephen Bannon zuständig. Er war bereits im Wahlkampf Chefideologe im Trump-Team. Der 62-Jährige ist diszipliniert, hochintelligent, er ist ein Außenseiter in Washington so wie der kommende Präsident, und Trump mag ihn. Reince Priebus, der bislang Vorsitzender des Nationalen Komitees der Republikaner war, also eine Art Generalsekretär der Partei, verfügt über gute Kontakte in den Kongress und zum Fraktionschef Paul Ryan. Den verachten Trump und Bannon, seit er sich vom Kandidaten Trump halbherzig distanziert hatte. Für Priebus, eigentlich der zweitmächtigste Mann im Weißen Haus, wird hinter diesen beiden Männern nur die Rolle des Handreichers bleiben, der die verabscheute politische Maschine am Laufen halten muss.

Bis?

Bis Bannon sein politisches Ziel erreicht hat und die Republikaner in eine ethno-nationalistische Partei verwandelt hat. Bis er ihre "globale Agenda" – den Freihandel und eine gemäßigte Einwanderungspolitik – zerstört hat. Bis er die Elite erledigt hat. Die Werkzeuge dazu hat er in den vergangenen Jahren kunstvoll geschliffen: Rassismus, Antisemitismus, Hass auf die Eliten.

Der Ort, an dem er seine Strategie bisher wirken ließ, war die rechte Nachrichtenseite Breitbart News Network. Seit vier Jahren ist Bannon ihr Chef. Er hat sie zu einer Plattform für all die weißen Amerikaner ausgebaut, die sich in ihrem Land fremd fühlten oder zu fühlen begannen. Dabei scheute er weder die Nähe zu alten Neonazis noch zu der jungen Alt-Right-Bewegung, die in Chatrooms über das ganze Netz verstreut war und dort auf ihre Männlichkeit und ihre "weißen Privilegien" pochte.

Bannon bündelte auf seiner Site die Wut der bis dahin kaum organisierten Ultrarechten gegen den Islam, Schwule, Juden oder die liberale Gesellschaft. Feminismus wird auf Breitbart.com mit Krebs verglichen, Obama dafür verantwortlich gemacht, immer mehr "hasserfüllte Muslime" nach Amerika zu "importieren". Typische Überschriften lauten: "Vormals deportierter Illegaler wurde gefilmt, wie er Trump-Plakat zerstört" – "Polizei warnt vor Vergewaltigungs-Epidemie im Migranten-besetzten Malmö" – "Syrischer Migrant mehrfacher terroristischer Maschinenpistolen-Morde angeklagt". Mit Breitbart.com fand Bannon seine Plattform, mit dem Washingtoner Politikzirkel den alles verbindenden Feind. Und in Donald Trump erkannte er früh sein Medium, mit dem er das republikanische Establishment umstürzen will.