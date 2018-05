Angela Rinn ist habilitierte evangelische Theologin, Mitglied der EKD-Synode und Pfarrerin in Mainz-Gonsenheim. Unter dem Namen Vera Bleibtreu schreibt sie Krimis. © Harald Oppitz/KNA

Zum Aufgabenportfolio einer Pfarrerin gehören auch Tätigkeiten, die Außenstehende vielleicht nicht unbedingt als prioritär für das Berufsbild verorten würden. Wichtig sind sie trotzdem. Eine Pfarrerin muss etwa vor der Konfirmandenstunde Tische und Stühle richten, damit die Stunde pünktlich beginnen kann. In der Regel komme ich daher rechtzeitig, damit alles einladend und bereit ist, wenn die Jugendlichen eintreffen.

Ärgerlich ist es darum, wenn ich bei dieser Vorbereitung feststellen muss, dass die Gruppe, die vorher den Raum genutzt hat, die Tische nicht abgewischt, sondern dreckig in den Abstellraum geräumt und auch die Scherben eines zerbrochenen Glases nicht vom Boden gekehrt hat. So geschehen diese Woche, was meinen wohlkalkulierten Zeitplan durcheinanderbringt, und das mag ich gar nicht. Mein erboster Anruf erreicht deshalb den zuständigen Sozialpädagogen der Gruppe, dem der Kirchenvorstand den Raum zur Verfügung gestellt hatte und der nun meinen deutlichen Ärger zu hören bekommt.

"Sie haben sich entschieden, mir Ihren Ärger mitzuteilen", schallt mir seine Reaktion auf meine Beschwerde aus dem Telefonhörer entgegen. "In der Tat", entgegne ich dem Mann, "Sie haben mir den Saal schlampig hinterlassen." – "Das war ich nicht, das war jemand anders", werde ich prompt informiert. "Aber Sie waren doch verantwortlich, oder?" – "Ja schon, aber ich war es nicht, sondern andere haben aufgeräumt." Diese Art der Argumentationskultur hat schon am Anfang der Heiligen Schrift einen unheilvollen Verlauf provoziert, und in der Tat bessert die Auskunft meine Laune nicht. Egal ob es sich um verbotene Früchte oder Glasscherben auf Gemeindehausböden geht – Verantwortung muss übernommen werden. Verweise auf die Schlange oder Eva oder andere Menschen helfen da nicht weiter.

"Fühlen Sie sich besser, wenn Sie mir Ihren Ärger mitteilen?" erkundigt sich der Sozialpädagoge prompt. "Wie geht es Ihnen damit?"

Es gibt tatsächlich Momente im Pfarrerleben, da kommt man sich vor, als ob man in einer Direktleitung mit dem Studio von "Verstehen Sie Spaß?" verbunden wäre und gleich Guido Cantz den Hörer übernähme. Aber Guido Cantz ist offenbar anderweitig beschäftigt, während der Irrwitz des realen Pfarreralltags comedyreife Kommunikationsschleifen zieht und mein Spaßverständnis ausgesprochen leidet. "Wie wäre es, wenn Sie mir anbieten, den Raum zu putzen?", frage ich, immer noch sauer. "Sie lassen mich ja nicht ausreden", behauptet der Mitarbeiter ungerührt, "aber wenn Sie denn unbedingt wollen – Entschuldigung!"

Liebe in der Gesprächstherapie nach Carl Rogers geschulte Menschen: Nehmt es bitte nicht persönlich und mir nicht übel, aber ich frage mich, ob man Fortbildungen in Gesprächstherapie für manche Leute verbieten sollte. Einfach, um des lieben Friedens in Kirchengemeinden willen. Ich will auch wirklich nicht verallgemeinern, aber der nächste Mensch, der mich fragt, wie ich mich fühle, wenn ich meinen Ärger äußere, weil der Boden nicht geputzt ist, der riskiert viel. Lest einfach mal die Geschichte von Kain und Abel!