Wenn ein Barkeeper einen Tollwütigen Hund zubereitet, schaut man vom Tresen aus entsetzt-fasziniert zu wie Glotzer bei einem Unfall. "Gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen", aber man kann den Blick nicht abwenden: Die eigene Bestellung ist schuld an dieser Zumutung, die da produziert wird. Klebriger, zäher Himbeersirup, dazu Tabasco, damit wird der gute klare Wodka kaputt gemacht. Erfahrene Barbesucher blicken auf diesen polnischstämmigen Tollwütigen Hund herab. Das deutsche Äquivalent ist übrigens der Mexikaner, der in abgerockten Bars gern um fünf Uhr morgens aus Schnapsgläsern getrunken wird, wenn alle nach Hause wollen, aber irgendjemand lallt: "Kommt, noch einen Absacker! Nur noch eeeeeeeinen!" Allerdings: Der Mexikaner macht höchstens betrunken, er verwirrt nicht. Er hat keine Süße, nur Schärfe. Er ist so verdammt eindeutig und unmissverständlich. Wer den Mexikaner als Drink bevorzugt, liest vermutlich Heinz Strunk. Wer den Tollwütigen Hund gelegentlich konsumiert, greift eher zu Andrzej Stasiuk.

Der Tollwütige Hund wird gern getrunken, wenn der Anlass besonders ist, aber Champagner nicht passt, weil man in einer verlebten Spelunke sitzt. Meistens wird ein Wiedersehen begossen, oft geht es um irgendwas Deutsch-Polnisches. Dieser Drink ist kitschige Nostalgie, ein Folklore-Drink. Man kippt ihn rein und umarmt ein paar Menschen zu viel, man übt sich in polnischen Zungenbrechern wie W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie, "In Szczebrzeszyn brummt ein Käfer im Schilf", von dem Max Goldt schrieb, er werde gern als Beweis bemüht, um zu zeigen, wer ein echter Pole ist und wer nur eine dieser Bindestrich-Identitäten hat und sich an den schs und tschs und schtschs der polnischen Sprache verschluckt.

Angeblich hat den Drink ein gewisser Darek Ryżczak erfunden, das wird zumindest im Netz kolportiert. Aber die Geschichte klingt zu polnisch, um wahr zu sein. Ryżczak kam auf Umwegen zu einer Jazz-Bar. Weil er aber keine Ahnung hatte, wie man eine Bar führt, probierte er herum und mischte Drinks aus Zutaten, die eigentlich nicht zusammenpassen. So wurde der Wściekły pies geboren, der binnen kürzester Zeit berühmt wurde und so angeblich den Laden rettete.

Anfänger neigen dazu, falsch zu dosieren, das perfekte Rezept geht so: Man nehme ein Schnapsglas, fülle zuerst 15 Milliliter Himbeersirup hinein, dann drei bis fünf Tropfen Tabasco und zum Schluss 30 Milliliter Wodka. Nicht schütteln! Denn am Ende muss die polnische rot-weiße Flagge dabei rauskommen: unten der rote Sirup, oben der klare Wodka. Beim ersten Glas schmecken Sie die widersprüchlichsten Gefühle: Ekel und Faszination, Süße und Schärfe, die einen betäubt und zugleich seltsam wach schlägt. Nach dem dritten spüren Sie, dass der Osten tatsächlich nicht irgendwo hinter Berlin beginnt, er fängt in Ihnen an, Sie müssen ihn nur finden, nicht immer geradeaus rasen, sondern auch mal abbiegen. Gleich fangen Sie an, fremden Menschen etwas vom Leben zu erzählen. Nach dem fünften Drink können Sie das Wort Wściekły pies fließend, und nach dem siebten kriegen Sie auch das hin: W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie. Willkommen im Osten, schön ist es hier.