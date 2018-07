Eine Universität kann man sich wie eine kleine, bunte Siedlung vorstellen. Es stehen dort schöne Eigenheime (da wohnen die Professoren) neben Mietshäusern mit kaputtem Fahrstuhl (da wohnen der wissenschaftliche Nachwuchs und ungewöhnlich viele Frauen). Wenn man von Nachbarschaft zu Nachbarschaft spaziert, sieht man, wie sich Gewohnheiten und kulturelle Eigenheiten verändern. An der Juristischen Allee sind die Hecken gestutzt und die Bürgersteige gefegt, am Soziologischen Platz diskutieren die Anwohner abends unter Regenbogenfahnen über neue Bürgerinitiativen (die Stereotype seien hier zur Veranschaulichung erlaubt). Alle halten ihre eigene Nachbarschaft für die schönste und wichtigste, aber meist kommt man doch miteinander aus, und die jugendlichen Subkulturen mischen sich sogar.

Im Zentrum der Siedlung, nennen wir sie Universität des Saarlandes, steht das Rathaus. Dort arbeitet der Bürgermeister. Sagen wir, er heißt Volker Linneweber, trägt silbergraues Haar und lächelt verbindlich. Er muss dafür sorgen, dass alle zufrieden sind. Das gelingt mal mehr und mal weniger und hängt ziemlich stark von den Finanzen ab. Muss man sparen, hier eine Bibliothek schließen und da das Reinigungspersonal entlassen, ist der ein oder andere eher unzufrieden. Den Bürgermeister mag dann nicht jeder.

Diese kleine Vorgeschichte ist wichtig, um die richtige Geschichte zu verstehen, die damit endet, dass das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) und die ZEIT Volker Linneweber, 65, am kommenden Montag als Hochschulmanager des Jahres 2016 auszeichnen. "Er hat es geschafft, seine Universität durch eine finanzielle Krise zu führen und umzubauen, während gleichzeitig die Drittmitteleinwerbungen stiegen. Das ist eine tolle Leistung", sagt Frank Ziegele, Geschäftsführer des CHE. "Er hat die richtigen Prioritäten gesetzt und die große Stärke der Universität, die Informatik, systematisch ausgebaut." Ziegele weiß auch: Nur Freunde hat Linneweber sich dabei nicht gemacht.

Die Schuldenbremse brachte die saarländische Landesregierung im Jahr 2014 dazu, auch an den Hochschulen zu sparen und die staatlichen Mittel für die Universität, im Bundesschnitt ohnehin schon eher dürftig, zu senken. Rund zehn Prozent sollte die Saar-Uni einsparen, bis 2020 sind das insgesamt circa 65 Millionen Euro. Also musste Linneweber Pläne für eine schlankere Uni entwickeln, in seinem Büro in einem weinumrankten Ziegelbau, der mit Turm und runder Uhr tatsächlich ein bisschen aussieht wie ein Rathaus. Aus acht Fakultäten sind inzwischen sechs geworden, in den Geistes-, Sozial- oder Erziehungswissenschaften gibt es Querverbindungen zur Informatik. Es wurden Professuren nicht nachbesetzt und die Ausstattung von Bibliotheken reduziert. Abrissreife Sechziger-Jahre-Bauten rotten vor sich hin, auch das ist Teil des Spardiktats. Gleichzeitig gilt die Uni als forschungsstark. Die Informatik gehört in Zusammenarbeit mit den ebenfalls auf dem Campus beheimateten Instituten von Max Planck oder dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz innerhalb Deutschlands zur Elite. Man kann davon ausgehen, dass es auch in der nächsten Runde wieder Exzellenzcluster an der Saarbrücker Uni geben wird.

Diese Zweiklassengesellschaft hat es zu einem eigenen Sprichwort unter Studenten und Professoren gebracht, nach dem man an der Universität des Saarlandes auf zwei Arten sterben kann: Entweder man wird von herunterfallenden Betonbrocken bei den Geisteswissenschaftlern erschlagen. Oder man rutscht auf dem Marmor der Informatiker aus.

Dass Volker Linneweber sich seinerzeit zu Streits unter Nachbarn habilitierte, ist unter diesen Umständen keine unbedeutende Randnotiz. Er forschte zu Kleinkriegen am Gartenzaun, versteckten Aggressionen und offenen Pöbeleien. 1989, da war Linneweber noch nicht Uni-Präsident kurz vor der Pensionierung, sondern ein junger Wissenschaftler, Beritt Sozialpsychologie, erklärte er dem Spiegel: Häufig sei Neid unter den kriegführenden Nachbarschaftsparteien die Ursache für die Konflikte.

CHANCEN Brief Alles über Hochschulpolitik, Wissenschaftslandschaft, Scientific Community – ab jetzt immer montags und donnerstags im CHANCEN Brief, dem Hochschul-Newsletter der ZEIT. Ich bin mit der Datenschutzerklärung einverstanden.

Während des Rückbaus der Uni musste Linneweber oft an seine Habilitationsschrift denken. Er war der Mann mit den schlechten Nachrichten, ständig musste er sich rechtfertigen, warum diese Fakultät mehr sparen muss als jene. Die Geisteswissenschaftler schielten mürrisch auf die Materialwissenschaftler, die Betriebswirte echauffierten sich über die besseren Bedingungen der Informatiker. An Linneweber wurde von allen Seiten gezerrt, von den Studenten, von den Professoren, von der Politik. "Ich wusste, dass ich viel moderieren und Entscheidungen gut erklären muss. Die Psychologie hat mir dabei geholfen, mich in verschiedene Perspektiven hineinzuversetzen." Wenn man den Präsidenten in Sitzungen erlebt, sieht man, wie er in die Rolle des Moderators schlüpft, verschiedene Positionen zusammenfassend gegenüberstellt, das Positive betont. Läuft er über den Campus, grüßt er jeden und schüttelt vielen die Hand. Freundlichkeit und Verbindlichkeit sind Eigenschaften, die dem Präsidenten viele zuschreiben. Auch seine Zusammenarbeit zwischen inner- und außeruniversitärer Forschung loben viele als vorbildlich. Zahlreiche Rektoren fürchten die Magnetkräfte der finanz- und reputationsstarken Forschungsinstitutionen, die den Topnachwuchs anziehen. In Saarbrücken wurde man gemeinsam stärker. Die Drittmitteleinwerbungen der Universität wuchsen unter Linneweber von rund 38 Millionen Euro im Jahr 2005 auf 80 Millionen Euro im Jahr 2015. Auch die Zahl der DFG-Sonderforschungsbereiche und Publikationen stieg.