In meinem Leben gab es die Zukunft nicht. Mein Leben war die ewige Gegenwart. Bis jetzt. Die Liberalen, die die Zukunft abgeschafft haben, haben nun auch für das Ende der Gegenwart gesorgt, sie haben Trump entstehen lassen, einfach weil sie die Zukunft mit aller Kraft zu verhindern suchten.

Als die Rede vom Ende der Geschichte aufkam, war ich drei Monate alt. Die Berliner Mauer fiel, Deutschland wurde wiedervereinigt, der Kalte Krieg war vorbei, der Kommunismus besiegt, die Demokratie triumphierte, ich lernte zu sprechen. Das Internet breitete sich aus, ich spielte auf dem Computer, bevor ich in den Kindergarten kam. Als der Kampf der Kulturen ausbrach, war ich zwölf. Ich kam aus der Schule nach Hause und schaute fern, ich zappte durch die Kanäle, auf jedem Sender waren nur die zwei zusammenbrechenden Hochhäuser zu sehen.

Kurz nach meinem Abitur ging Lehman Brothers pleite, manche sahen naiverweise auch das Ende des Kapitalismus gekommen. Die Finanzkrise begann – und trotzdem blieb alles beim Alten. Wobei: Ich kann mich an keine Zeit in meinem Leben erinnern, in der nicht Krise war. Die ewige Gegenwart gebiert die ewige Krise. Doch plötzlich gibt es nicht einmal mehr Gegenwart, die Vergangenheit rast auf uns zu wie ein Meteorit auf einen dem Untergang geweihten Planeten. Überall bricht sich krachend eine Forderung Bahn: zurück in die Fünfziger, in die klebrigen Arme des Biedermeiers, in die erstickende Idylle eines Heimatfilms, in eine Welt ohne Menschen, die anders denken, lieben, fühlen, glauben, aussehen. Überall erhebt der Nationalismus sein hässliches Haupt. Plötzlich muss man sich so sehr mit der Verteidigung der Gegenwart beschäftigen, dass weder Zeit noch Energie bleibt, sich zu fragen: Wo ist die Zukunft?

Die letzte Seite meines amerikanischen Passes zeigt das All: the final frontier. Sie zeigt einen Traum, das Versprechen eines immer besseren, aufregenderen Lebens. Fliegende Autos und Marskolonien mögen heute lächerlich erscheinen, aber immerhin illustrieren sie etwas, dem man entgegenfiebern konnte, statt ewig auf der Stelle zu treten.

Corbyn und Sanders waren die ersten Politiker seit Langem, die eine Perspektive anboten

Was bietet uns die Zukunft heute? Das Handy in der Hosentasche? Sollen wir uns auf Kopfhörer ohne Kabel freuen? Auf noch eine neue App, um Essen nach Hause zu bestellen? Ich kann mich an eine Zeit vor dem Internet nicht erinnern, vielleicht ist das der Grund dafür, dass ich die Heilsversprechen dieser Technologie lächerlich finde. Konnte man früher nicht auch in die Bibliothek gehen, etwas im Telefonbuch nachschlagen, international telefonieren? Geschwindigkeit ist kein Fortschritt; vor allem dann nicht, wenn es sich um eine derart rückwärtsgewandte Technologie handelt: Das Internet beschäftigt sich nicht mit der Zukunft, es ist ein Archiv. Das Internet verwandelt die Vergangenheit in Gegenwart, das Neue erstickt in einer Retroblase.

Caspar Shaller 27, lebt in Berlin, wuchs in Asien und der Schweiz auf und ist amerikanischer, kanadischer und Schweizer Staatsbürger

Den Deutschen gehe es heute so gut wie nie zuvor, hat Bundestagspräsident Norbert Lammert am Tag der Deutschen Einheit gesagt. Doch in der ganzen westlichen Welt ist meine Generation die erste, die finanziell schlechtergestellt ist als die vorhergehende. Jeder vierte Europäer ist von Armut gefährdet, in den USA sinkt sogar die Lebenserwartung. Wofür soll man kämpfen, wenn man so schnell rennen muss, wie man nur kann, um überhaupt am selben Ort bleiben zu können? Man hatte nicht den Eindruck, dass das irgendjemandem in der politischen Sphäre als Problem aufgefallen wäre.

Bis eines Tages Jeremy Corbyn in Großbritannien und Bernie Sanders in den USA auftauchten. Wo immer sie auftraten, brandete ihnen Begeisterung entgegen, nicht nur der Jungen, nicht nur der Weißen, wie es immer wieder hieß. Das hatte einen einfachen Grund. Es waren die ersten Politiker, für die zu kämpfen sich zu lohnen schien, weil sie ihrerseits für das einzig Lohnende zu kämpfen versprachen: der Gegenwart wieder eine Zukunft zu geben. Meine amerikanischen und britischen Freunde und ich waren außer uns: endlich!

Corbyn und Sanders waren die ersten Politiker seit Generationen, die eine Perspektive anboten, die mehr war, als sich mit dem Status quo zu begnügen, also mit sinkender Lebensqualität, steigenden Schuldenbergen und längeren Arbeitszeiten – wenn man denn das Glück hat, überhaupt einen unbefristeten Job zu finden. Meine Freunde stapften in den USA für Sanders wochenlang durch eisige Staaten im Mittleren Westen, in Großbritannien gingen sie für Corbyn auf die Straße. Wir haben alle gespürt, wie plötzlich Hoffnung aufkam, wie Menschen geweint haben vor Glück, endlich eine echte Wahl zu haben, es war ein Gefühl, das niemand von uns je hatte. Ich ging immerhin zur Vorwahl der Democrats Abroad in Berlin und wählte dort Sanders – wie übrigens 70 Prozent der Auslandsamerikaner. Denn wer zum Beispiel in Deutschland lebt, wo Universitäten kostenlos sind, versteht nicht mehr, weshalb man mit Mitte zwanzig in Amerika 80.000 Dollar Studienschulden haben soll.