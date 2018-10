Gestörte Idyllen

Was macht ihn so traurig? Ein junger Schwarzer fährt im Nachtbus durch die Stadt, sein Kleinkind auf dem Schoß, die Nachtbus-Melancholie im Gesicht. Earn heißt er, ein kindlicher Mann, der immer kurze Hosen trägt und einen kleinen Rucksack, als müsse er gleich noch in die Schule. Der 33-jährige Schauspieler und Komiker Donald Glover spielt ihn und hat sich die Serie Atlanta ausgedacht. Ein Comedy-Format, die Episoden sind nur 20 Minuten lang, aber von einer Düsternis, wie Komik sie nur gerade eben noch zulässt. Earn hat das Studium in Princeton hingeworfen und kehrt zurück in die Heimat, nach Atlanta, in eine der Gegenden, die man sonst aus wackeligen Internetvideos kennt, die wieder einen Fall von Polizeigewalt dokumentieren. Nicht Innenstadtghetto, nicht ländliches Idyll, sondern der Limbus dazwischen, der sich von den weißen Vororten nur in Details unterscheidet. Etwas mehr Unrat auf den Veranden.

Die Eltern haben Earn aus dem Haus geworfen, weil er das Klo nicht gespült hat, seine Ex-Freundin will ihn auch nicht in der Wohnung. So wendet er sich an seinen Cousin Alfred (Brian Tyree Henry), einen Drogendealer, dessen Rap-Karriere gerade beginnt. Earn wird sein Manager. Was sonst so passiert , lässt sich schwer wiedergeben. Erzählt wird in Splittern, Anekdoten, manchmal märchenhaft und surreal. Als Autor und Darsteller ist Glover mit den Fernsehsatiren 30 Rock und Community berühmt geworden, er kennt sich in der TV-Geschichte so gut aus wie im Großraum Atlanta, wo er aufwuchs. "Twin Peaks mit Rappern" hat er seine Serie einmal genannt. Noch passender ist ein anderer Vergleich: Atlanta will eine show about nothing sein, wie jede Comedy seit Seinfeld.

Eine Folge heißt Die Jacke. Die Grundidee könnten sich 1993 tatsächlich Jerry Seinfeld und Larry David ausgedacht haben: Earn hat seine Lieblingsjacke verloren und sucht sie, im Stripclub, beim Uber-Fahrer. Als er sie findet, passiert aber, was in Seinfeld nie passiert wäre: Zwischen dem Veranda-Unrat springen Polizisten hervor und schießen Löcher in die Jacke (und in den Uber-Fahrer, der sie gerade trägt). Das Ding war auch gar nicht Earns Lieblingsjacke, das hat er nur so gesagt. Er musste sie finden, weil in der Tasche noch der Schlüssel zum Selfstorage-Container steckte, in dem er gerade wohnt. Die Melancholie – man ahnt nun, woher sie kommt. Da will jemand nur sein Leben erzählen, das aus dem üblichen Nichts besteht, aus Lieblingsjackensuchen und Neurosen, so wie es die weißen Comedy-Kindmänner in New York seit Jahren machen. Aber dann kommt ein Dealer dazwischen, die Polizei erschießt deine Freunde, du wirst obdachlos. Glovers Blick sagt: Das Leben selbst ist doch absurd genug, warum muss das auch noch passieren? Er wollte eine Serie über gar nichts schreiben. Es ist eine Serie geworden über alles, was gerade wichtig ist. Lars Weisbrod