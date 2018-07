Ist Kafkas Forderung, ein Buch müsse sein "wie eine Axt für das gefrorene Meer ins uns", überhaupt erfüllbar? Lügen über meinen Vater und Wie alle anderen, die autobiografischen Bücher des schottischen Dichters John Burnside, kommen einer solchen Axt zumindest sehr nahe. Der 1955 in der Bergarbeiterstadt Cowdenbeath geborene und später in der Stahlarbeiterstadt Corby aufgewachsene John Burnside wurde im deutschen Sprachraum spätestens durch den 2011 an ihn verliehenen Petrarca-Preis bekannt (zur Jury zählten Peter Handke und Michael Krüger), aber früh schon missionierten auffallend viele österreichische Schriftsteller für Burnside, neben Daniel Kehlmann und Thomas Glavinic etwa auch Clemens J. Setz, der Burnsides Erinnerungsbücher als "schwindelerregend intensiv" rühmte. Tatsächlich verliert ein Leser, der in ihren Sog gerät und dabei fast körperlich schmerzhaft miterleben muss, wie schutz- und fassungslos dieser Dichter den Katastrophen seiner Kindheit und Jugend ausgeliefert war, leicht selbst die Fassung.

In Lügen über meinen Vater beschrieb John Burnside ohne jedes selbstmitleidige Tremolo den aussichtslosen Kampf gegen seinen brutalen und verhassten Vater, einen exzessiven Alkoholiker, der sich in immer neue Lügen über seine Abstammung flüchtete und sich für seine Herkunft als Findelkind an seiner eigenen Familie rächte, besonders an seinem Sohn, dem er jedes Existenzrecht absprach. Wie oft riet die Mutter dem Sohn, aus dem Fenster zu springen und sich zu retten, wenn der Vater wieder einmal wütete. Lügen über meinen Vater wirkte in der wohltemperierten englischen Literaturlandschaft wie ein Gruß aus der Hölle, wobei in Burnsides Hölle "nicht die Schuldigen, sondern die Unschuldigen schmoren, das erst macht sie zur Hölle". Wenn Burnside diesem Buch die Warnung vorausschickte, man solle es "am besten als ein Werk der Fiktion" lesen, so klang das wie Hohn. Wahr ist allerdings, dass für das geschundene Kind und den aufbegehrenden Halbwüchsigen schon früh "die reine Wirklichkeit der Fiktion", wie sie sich aus den seltsamen Wörtern in Büchern und bald auch in eigenen Schreibversuchen formte, ein Trost war und, außer der Flucht zu den "heißen Freuden des Alleinseins" in der Natur, meist der einzige Trost. "Dichter wird man als Kind", schrieb Marina Zwetajewa.

Schon früh sah sich der junge John Burnside dazu verurteilt, selbst den Weg des Vaters und dessen Abstieg in die Unterwelt des Alkoholismus, der Drogen und der Gewalt antreten zu müssen. Auch in Wie alle anderen, der jetzt erschienenen Fortsetzung von Lügen über meinen Vater, ist dieser Vater allgegenwärtig: "Ich kann nicht über ihn reden, ohne über mich selbst zu reden, so wie ich nie in den Spiegel sehen kann, ohne sein Gesicht zu sehen." Schon der Auftaktsatz dieses im Wortsinne Wahnsinns-Buches hat es in sich: "Vor Kurzem, als ich noch verrückt war, fand ich mich in der seltsamsten Irrenanstalt wieder, die ich je gesehen hatte." Die Krankheit, die Burnside dort attestiert wurde, trägt den Namen Apophänie, und ihre Symptome, "grundloses Sehen von Verbindungen, begleitet von der Empfindung abnormer Bedeutsamkeit", lassen sie nicht nur als Idealkrankheit aller Verschwörungstheoretiker, sondern auch als die Dichterkrankheit schlechthin erscheinen. In Burnsides eigenen Worten: "Man sieht Muster, wo keine sind, hört Stimmen im allgemeinen Grundrauschen, sieht Gott oder den Teufel im letzten Rest Fertignudeln."

Die Therapie dieser Krankheit umschreibt Burnside mit einem Stendhal-Satz: "Wir müssen so tun als ob; wenn das nicht gelingt, sind wir verloren." Das heißt, Burnside verordnet sich "Normalität", geht zu den Anonymen Alkoholikern, zieht in ein Reihenhaus der Londoner Vorstadt und lebt ein gleichförmiges Angestelltenleben, dessen totale Trostlosigkeit ihn aber spätestens an den Wochenenden erst recht zurück in die Selbstzerstörung treibt, zurück zu besinnungslosen Besäufnissen, Drogen, falschen Freunden und Frauen, die er nicht wiedererkennt, wenn er irgendwo in fremden Zimmern oder an irgendeinem Straßenrand neben ihnen wach wird und nicht nur jedes Zeitgefühl verloren hat, sondern auch den Glauben daran, die Sonne könne je wieder aufgehen. Die wenigen ernsthaften Liebesversuche, die er mit Gina, Adele, Crystal und zuletzt mit der fünfzehnjährigen Schülerin Esmé unternimmt, sind alle zum Scheitern verurteilt und führen ihn zur Erkenntnis, dass Liebe nur neue Unordnung, eine andere Form der Verrücktheit und eine weitere "Pulverisierung des Ich" bedeutet.