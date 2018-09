Als Josef Ackermann sich den Aktionären zuwandte, war es fast wie immer: Er dankte den Eigentümern der Bank für ihr Vertrauen. Er lobte Verbesserungen in der Führungskultur und das viel dickere Kapitalpolster. Er fühle sich "geehrt, mit so talentierten und engagierten Managern zusammenzuarbeiten", endete der Schweizer dem Redetext zufolge.

Einiges war an diesem Tag Ende Oktober 2016 allerdings anders als früher. Josef Ackermann sprach nicht zu Tausenden Aktionären wie damals, als er noch Chef der Deutschen Bank war. Er sprach zu 167 Aktionären. Er hielt seine Rede in Nikosia auf Zypern, nicht in der Festhalle Frankfurt. Anlass war die Hauptversammlung der Bank of Cyprus, nicht das Aktionärstreffen der Deutschen Bank.

Seit mehr als vier Jahren ist Josef Ackermann nicht mehr bei der Deutschen Bank. Seit zwei Jahren ist er Verwaltungsratschef des Instituts auf Zypern, das im Zuge der europäischen Staatsschuldenkrise gerettet werden musste. Es könnte business as usual sein, nur ein Manager mehr, der nach dem Ausscheiden aus einem Spitzenamt eine neue Aufgabe als Kontrolleur oder Berater übernimmt. Doch in Ackermanns Fall ist dieser Job auch eine Flucht. Die Bank of Cyprus – an der Peripherie Europas, in der Provinz der Finanzwelt – nennt ihn noch "Weltklasse". Bei der Deutschen Bank hingegen, dem 75-mal größeren Geldhaus in Frankfurt, sind nur noch wenige gut auf ihn zu sprechen. Es braut sich etwas zusammen gegen den Mann, der von 2002 bis 2012 die Geschicke des größten deutschen Kreditinstituts bestimmte.

Skandale, Milliardenstrafen, hohe Kosten, desolate IT: Vieles, was der Bank heute zu schaffen macht, hat seine Wurzeln in der Ära Ackermann. Und so könnte die Deutsche Bank bald den Bruch mit ihrer Überfigur wagen – und von Josef Ackermann Schadenersatz fordern. Auch anderen früheren Spitzenleuten droht ein Konflikt, allen voran Anshu Jain, der lange Zeit das Investmentbanking leitete, später die Bank. Doch es ist ein Name, der besonders oft fällt, wenn es darum geht, die Schuld am Niedergang des Hauses einer Person zuzuweisen: Josef Ackermann.

Deutschlands einstige Vorzeigebank hat heute ein Problem nach dem anderen. Fast 13 Milliarden Euro musste sie bisher für Verfehlungen zahlen, viele davon aus den Boomjahren bis 2008. Ein großer Batzen wird noch hinzukommen, sobald die Bank ihren Streit mit dem US-Justizministerium beilegt, bei dem es um allzu riskante Wertpapiere aus den Jahren 2005 bis 2007 geht. 14 Milliarden Dollar haben die Amerikaner zum Auftakt gefordert. Doch selbst wenn am Ende nur fünf oder sechs Milliarden Dollar stehen sollten, werden sich zwei Fragen stellen: Wer ist für dieses Desaster verantwortlich? Und: Wird die Deutsche Bank ihre Ex-Manager dafür belangen?

Eine Konfrontation bahnt sich an. Sie verspricht hässlich zu werden. Es geht dabei nicht vorrangig um Geld (das aber natürlich auch). Es geht vor allem darum, wie Bank und Öffentlichkeit künftig auf die Ära Ackermann zurückblicken werden: War er der Mann, der die Bank an den Rande des Abgrunds gewirtschaftet hat? Der, der das Haus in die Weltspitze führte? Oder vielleicht der, der immerhin das Schlimmste verhindert hat?

All diese Fragen wären nicht so bedrohlich, hätte Ackermann wenigstens noch seinen Posten bei Zurich, einem der größten Versicherungskonzerne der Welt. Dort wurde er, nachdem er die Deutsche Bank verlassen hatte, Verwaltungsratschef. Es war ein Spitzenposten der Finanzwelt, zumal für einen Schweizer, er sicherte Ackermanns Zugehörigkeit zur ersten Reihe. Doch ein ominöser Selbstmord beendete dieses Engagement. Eines Montags im August 2013 erschien Pierre Wauthier, der Finanzvorstand, nicht zur Arbeit. Eine Nachbarin fand ihn gegen 11 Uhr zu Hause – er hatte sich erhängt. In seinem Abschiedsbrief erhob Wauthier schwere Vorwürfe. Der oberste Kontrolleur habe über die Maßen Druck auf das Management ausgeübt. "Joe Ackermann ist der schlimmste Verwaltungsratschef, den ich je getroffen habe", schrieb er. Wenige Tage nach Wauthiers Tod trat Ackermann zurück. "Seine Anschuldigungen an meine Person sind in keiner Weise nachvollziehbar", sagte Ackermann damals. Eine Untersuchung sprach ihn später von Verantwortung frei, aber Pierre Wauthiers Schatten hängt bis heute über ihm.