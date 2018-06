Fast könnte man meinen, in Donald Trump wohne eine russische Seele und im nächsten Leben werde er gewiss als Oligarch geboren. Wie die postsowjetischen Magnaten besitzt auch er, der Demnächst-Präsident, die erstaunliche Gabe, alles Teure sehr billig aussehen zu lassen. Gemeinsam ist ihnen die Liebe zu wild verschnörkelten Sesseln, vergoldeten Lüstern und überhaupt zu allem, was irgendwie nach Versailles und also nach den guten alten Zeiten der Aristokratie aussieht. Selbstverständlich gehören auch ultrastraffe Prinzessinnen dazu, bevorzugt osteuropäischer Abstammung, und ebenfalls die teure Scheidung von diesen, denn so ist es bei klassischen Oligarchen guter Brauch.

Gleichwohl ist Trump kein klassischer Oligarch, wie sich von Wolfgang Kemp lernen lässt. Mit gesteigerter Freude an absurden Zahlen und surreal anmutenden Begebenheiten hat er eine kleine Sozialgeschichte der abgewickelten UdSSR entworfen, wobei ihn vor allem jener "Phänotyp einer globalen Entwicklungstendenz" interessiert, der ruchlos und aus dem Nichts heraus zum Superreichen aufstieg: der Oligarch, der anfangs nur mit Cognac und jungen Frauen handelte, binnen weniger Jahre aber weite Teile des Öl- und Gasgeschäfts erobern konnte und nun seit gut 30 Jahren als eine Art gehobene Dallas-Existenz viel Unheil verbreitet. Im Schnitt kommt auf 100.000 Dollar Reingewinn ein Mord, allein 1994 waren es in Russland 36.000 Opfer.

Kemp trägt solche Fakten im lakonischen Plauderton vor, was ihn und die Leser vor moralisierenden Kurzschlüssen bewahrt, ohne jedoch die Realgroteske jemals klein- oder schönzureden. Als Kunsthistoriker berühmt und verehrt, tritt Kemp hier vor allem als Ethnologe auf, der verstehen will, wie sich die "größte Umverteilung der Vermögen seit der russischen Revolution" abspielte und welche gesellschaftlich zersetzende Wirkung sie hat. Die Wahrheiten, die dabei zutage tragen, sind ebenso schlicht wie erschreckend: Die Gier, die Protzsucht, die Angst vor der selbst entfesselten Gewalt, all das gehört zum Oligarchen ebenso wie das unstillbare Verlangen nach mehr und immer mehr.

Wolfgang Kemp ist emeritierter Professor für Kunstgeschichte in Hamburg.

In seiner Getriebenheit kennt er kein höheres Ziel als das Geld, er interessiert sich nicht für ideologische Belange und also auch nicht für Politik. Zumindest in dieser Hinsicht unterscheidet sich Trump von seinen russisch-ukrainischen Geistesbrüdern, obwohl natürlich einiges dafür spricht, dass er am liebsten Präsident wäre, ohne sich für politische Belange wirklich interessieren zu müssen. An dieser Stelle würde Kemp wohl ergänzen, dass Trump schon deshalb kein echter Oligarch sei, weil er sich zu wenig für Jachten interessiere. Und erst hier, an Bord eines ortlos-ungebundenen Gefährts, ausgestattet mit allem erdenklichen Überfluss, eigenem Hubschrauber, U-Boot und Flugabwehrraketen, findet der Oligarch seine Bestimmung. Sein rohes Leben, vom Rohstoffhandel befeuert, scheint sich allein auf hoher See zu erfüllen, angesichts ebenfalls roher Naturgewalten (und deren Beherrschung). Auffällig, dass Trump lange eine Superjacht besaß, sie irgendwann aber schuldenbedingt an einen Scheich verkaufen musste. Einem wahren Oligarchen wäre das nicht passiert.

Wolfgang Kemp: Der Oligarch. Verlag zu Klampen, Springe 2016; 176 S., 18,– €, als E-Book 13,99 €