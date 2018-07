Der Dezember wird ein guter Monat. Da kann es regnen, stürmen und nicht schneien – egal! Denn in den Wochen vor Weihnachten haben die monatelangen Entbehrungen für viele Kinder endlich ein Ende: Schon morgens kann man mit Schokolade aus dem Adventskalender in den Tag starten, nachmittags stehen überall Zimtsterne und Lebkuchen herum, ständig bekommt man Nachschub geschenkt. Herrlich ist das. Und bei einem der vielen Plätzchengelage denkt man sich vielleicht: Wenn bloß immer Dezember sein könnte!

Doch was würde eigentlich passieren, wenn Kinder ständig so viele Süßigkeiten essen dürften wie jetzt? Wären dann alle dick und rund, weil sie nicht mehr aufhören können, Zuckerzeug in sich hineinzustopfen? Oder hätte man vielleicht schnell genug von den Süßigkeitenbergen und würde sogar sagen: "Schokolade? Nö, danke!"?

Ich finde: Es käme auf einen Versuch an.

Sicher ist, dass es einen Wettstreit im Körper geben würde, den man selbst nur begrenzt beeinflussen kann. Wenn es ums Essen geht, verhalten wir Menschen uns nämlich oft so, wie es unsere Erbanlagen, die Gene, vorgeben. Manche von ihnen machen den Menschen süchtig nach Süßem. Sobald er etwas Zuckerhaltiges schmeckt, kommt im Gehirn das Signal "süß" an und damit das Zeichen, dass hier gerade etwas gegessen wird, das viel Energie enthält. Und Energie, die ist lebenswichtig für den Körper. Deshalb legt sich daraufhin im Gehirn ein Schalter um, und ein innerer Befehl verkündet: "Iss viel!" Den hört man natürlich nicht, aber man bemerkt ihn: Die süße Mahlzeit schmeckt ganz besonders lecker. Deswegen können viele von uns Printen, Dominosteinen und Marzipanbroten nur schwer widerstehen.

Für unsere Vorfahren war der Futter-Befehl sehr sinnvoll, denn Nahrung war knapp. Es gab nur wenig Gelegenheiten, den Energiespeicher mit etwas Süßem, Energiereichem aufzufüllen, also musste man sie richtig ausnutzen und möglichst viel essen.

Dieses Verhalten hat sich in die Gene eingebrannt und bestimmt noch heute unseren Umgang mit Essen. Schon Babys lechzen nur nach süßer Muttermilch. Und später, als Kleinkind, greifen sie nach allem, was viel Zucker enthält. Dürften wir so viele Süßigkeiten essen, wie wir wollen, könnte das also tatsächlich dazu führen, dass wir gar nicht mehr damit aufhören und schnell an Gewicht zulegen würden.

Es gibt aber noch eine weitere Veranlagung, und durch die könnte der Versuch ganz anders ausgehen: Wenn Menschen über längere Zeit immer das Gleiche essen, mögen sie es nicht mehr. Wir kennen das alle: Jeden Tag Nudeln mit Tomatensoße – so lecker das sein mag, irgendwann hat man es im wahrsten Sinne des Wortes satt. Und das gilt auch, wenn man ständig süßes Zeug in sich hineinstopft.

Der Grund für den Überdruss ist ganz einfach. Der Körper stellt auf diese Weise sicher, dass er nicht einseitig ernährt wird. Er braucht ja auch noch andere Nährstoffe: Obst liefert ihm Vitamine, Getreide Ballaststoffe, Nudeln und Kartoffeln sorgen für Kohlenhydrate. In den Menschen ist ein Mechanismus eingebaut, der bewirkt, dass er ausgeglichen isst.

Welche der beiden Veranlagungen am Ende die Oberhand gewinnen würde – die Sucht nach Süßem oder der Appetit auf Abwechslung? Das ist schwer zu sagen.

Ich könnte mir vorstellen, dass viele Kinder irgendwann genug von dem ganzen Süßkram hätten. Aber vielleicht muss man es auch gar nicht auf einen Versuch ankommen lassen. Eine viel bessere Idee wäre nämlich, wenn Eltern ihre Kinder Süßigkeiten nicht immer, aber oft essen lassen. Wenn sie damit also so großzügig umgehen, dass Zucker gar nichts Besonderes mehr ist.

Mit Verboten erreicht man nur das Gegenteil, das zeigen Untersuchungen. Wer zu Hause nicht naschen darf, der schnappt sich bei der ersten Gelegenheit das Süßeste, was er bekommen kann. Wer also elf Monate lang nur wenig oder gar keine Leckereien bekommt, der wird sie sich im Dezember nur so reinstopfen. Und wer Süßigkeiten in seiner gesamten Kindheit als absolute Ausnahme erlebt hat, der wird möglicherweise als Erwachsener alles nachholen und regelmäßig am Süßigkeitenregal zuschlagen. Wer dagegen von klein auf regelmäßig ohne allzu große Beschränkungen Schokolade, Gummibärchen und Kekse essen durfte, konnte dabei auch lernen, maßvoll damit umzugehen.

Das ganze Jahr über Süßigkeitenrausch wie im Dezember, das muss ja gar nicht sein. Aber immer mal wieder ein bisschen Dezember, davon sollten sich auch Eltern überzeugen lassen.