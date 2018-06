Der Advent ist eigentlich eine empörungsfreie Zone. Eingewickelt in weihnachtliche Geschenkkultur und verpackt in Familienfeste, ergeht die erlösende Provokation: Gott kommt in die Welt, ohne sie in Freunde und Feinde zu unterteilen. Gott versöhnt, statt die moralisch Würdigen von den moralisch Unwürdigen zu trennen. Die Weihnachtserzählung der Bibel ist eigentümlich frei von Protest. Auch Hassende trifft kein Hass.

Wie anders in diesem Dezember: Auf den erschreckenden Erfolg der Populisten folgt die Empörung der Antipopulisten. Die Politik, weihnachtlich betrachtet, wird von einer Stimmung geprägt, die dem Versöhnungsfest hohnspricht, von einer selbstgerechten Moral, die die Demokratie nicht nur vom Rand her, sondern auch aus der Mitte der Gesellschaft heraus bedroht.

Tut Polemik gegen Populismus not? Ja, am rechten Rand werden jetzt ständig Grenzen des Rechts, der Moral und der Humanität überschritten. Dies ist empörend und fordert Widerstand. Und doch krankt der ehrliche Antipopulismus an einer Paradoxie, ja einer Tragik. Die entschlossene Rede gegen Exklusion und kulturelle Reinheit ist durchzogen von einer mächtigen Sehnsucht nach neuer Exklusion. Man merkt es an der Wucht der moralischen Ächtung, die jüngst den Trump-Wählern entgegenschlug und sich auch gegen rechte Bewegungen in Deutschland, Frankreich, Österreich entlädt. Hier werden die Wähler von Trump und AfD pauschal und kollektivbildend abgewertet, so als wären sie alle Hassende und verdienten Hass. Einige Kommentatoren scheinen die Demokratie retten zu wollen, indem sie Feuer mit Benzin löschen. Sie analysieren die missliebigen Wähler nicht als einzelne Menschen, sondern packen sie in ein Kollektiv, um sie pauschal zu ächten.

Man muss keine Sympathie für Populisten hegen, um jene Populismuskritiker unsympathisch zu finden, die jeden für demokratieunfähig erklären, der sich von der Vision eines multikulturellen und postnationalen Lebens noch nicht überzeugen ließ. Sind alle Skeptiker dieser Vision Fremdenfeinde, verführt von Demagogen – und gehören in die moralische Acht? Für eine Kollektivverachtung sind die Motive der Wut zu unterschiedlich. Die Wut auf die Wut aber ist zerstörerisch, weil auch sie nicht nach der Wahrheit fragt. Weil sie Kritik als Hass denunziert und mundtot machen will.

Der liberale Rechtsstaat weiß, dass Worte stets auch Taten sind. Aus guten Gründen geht er aber nur selten gegen Worte vor: Zu groß ist die Versuchung, politische Gegner durch Kriminalisierung zum Verstummen zu bringen; zu groß ist das Verlangen nach einem einvernehmlichen Diskurs. Das Recht zieht den Kreis des politisch Sagbaren darum sehr weit. Die Meinungsfreiheit gilt für alle, die das Gewaltverbot achten und sich von Volksverhetzung faktisch distanzieren.

Manche Populismuskritiker scheinen den Kreis des politisch Sagbaren enger ziehen zu wollen. Dies ist der Punkt, an dem sie befördern, was sie bekämpfen. Wer seine eigene Vision einer künftigen Gesellschaft verabsolutiert, begibt sich auf dünnes Eis. Natürlich ist die Kombination aus postnationalem Kosmopolitismus, multikultureller Offenheit, differenzsensiblem Individualismus und angenehm elastischem Management der Zugehörigkeiten attraktiv. Sie ist aber ein Privileg der wirtschaftlichen, politischen, medialen und universitären Eliten. Sie lebt von der Arbeit der anderen. Vor hundert Jahren hätte man gesagt: Diese Religion ist eine für sich selbst zurechtgeschneiderte Gelehrtenreligion.

Könnte es sein, dass der Antipopulismus sich auch aus einem irreführenden Ideal speist? Es ist die moralisch reine Diskursgemeinschaft, die sich vermeintlich nur an Fakten orientiert und stets auf Einvernehmen zielt. Zur realen Demokratie gehören aber Wut, Polemik, Verführung, Irrtum. Da wird getrickst und getäuscht. Da gibt es, wie Judith Butler jüngst wieder betonte: den Einsatz von Körpern und Gerangel. Das schmerzt und macht wütend, aber es lässt sich mit Mitteln der Demokratie kaum verbieten. Butler nennt es das demokratische Paradox.

Und nun? Wütende Weihnachten?! Vielleicht könnten die Verteidiger der Demokratie damit beginnen, sich nicht länger aus dem begrifflichen Arsenal der Populisten zu bedienen. Vielleicht könnten sie auf Worte wie Pöbel, Krawall, Wutbürger einmal probeweise verzichten – um die Wut, die im Spiel ist, zu dämpfen. Das wäre weihnachtlich: die Verächter des Menschlichen nicht verachten und über den Hass nicht richten, weil er sich selbst richtet. Natürlich ist das riskant, diese jesusmäßige Weigerung, Hasser zu hassen und Feinden nicht feindselig zu begegnen. Aber so lautet nun mal die Weihnachtsbotschaft: Wer Hass mit Hass vergilt, wer also zurückhasst, endet im Spiegelkabinett. Wir können auch anders.

Günter Thomas lehrt Systematische Theologie und Ethik an der Ruhr-Universität Bochum