"Ich wollte einmal Ihre Hände berühren", bittet der Junge und strahlt aus großen Augen. Ohne Zögern steht die Kanzlerin auf, steigt vom Podium herunter und bahnt sich einen Weg zu Ebris, dem afghanischen Flüchtlingskind. Eben hat er sich bei ihr vom Saalmikrofon aus bedankt, für die Hilfsbereitschaft, die sie im vergangenen Jahr gezeigt habe. Nun darf er sie auch noch berühren. 1.000 CDU-Mitglieder in der Heidelberger Stadthalle jubeln.

Den Kontrapunkt zu dieser Szene hat unmittelbar zuvor Ulrich Sauer gesetzt. Ganz ruhig, ganz konzentriert spricht der ältere Herr, "CDU-Mitglied seit 1960", vom "deutschtümelnden Wahn", der sich in Merkels Flüchtlingspolitik ausgetobt habe. "Treten Sie zurück, bevor Sie noch mehr Schaden anrichten!", fordert er die Kanzlerin auf. Die ist natürlich routiniert genug, auch diesem Missklang das Positive abzuringen: Sie bedankt sich bei dem Kritiker, der ja mit seiner Wortmeldung erst die "Spannbreite der Positionen" deutlich gemacht habe, die auch zu Hause in den Familien diskutiert werde. Und so ist die CDU-Regionalkonferenz in Heidelberg, bei der die Unionsbasis Anfang der Woche die Kanzlerin treffen und befragen durfte, dann doch noch zu einem Ort der Kontroverse geraten.

Ansonsten ist es zurzeit nicht weit her mit der internen Auseinandersetzung bei den Christdemokraten. Das aktuelle Hauptthema ist die Kanzlerin, die sich bereiterklärt hat, noch einmal anzutreten. In Heidelberg ist Sauer der Einzige, der findet, das sei keine gute Idee. Immerhin. Drei Tage zuvor in Neumünster, wo die CDU-Vorsitzende sich mit den Mitgliedern der norddeutschen Landesverbände traf, gab es gar keinen Misston, nur Dank, Lob, stehende Ovationen.

Bekanntlich haben die professionellen Beobachter das wachsende Misstrauen gegenüber der etablierten Politik lange unterschätzt und wurden deshalb von Phänomenen wie dem Brexit, Trump oder der AfD mehr oder weniger kalt erwischt. Auf den Basistreffen der CDU wird man derzeit mit dem spiegelbildlichen Fehlurteil konfrontiert: Der seit einem Jahr unablässig behauptete Vertrauensverlust der Kanzlerin in den eigenen Reihen ist dort nur selten anzutreffen. Ähnlich war es auch schon auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise beim Karlsruher Parteitag vor einem Jahr. Kommende Woche trifft sich die CDU in Essen. Niemand sollte dort Aufstände erwarten.

Die Erleichterung der Partei darüber, dass Merkel wieder antritt, ist auf den Basistreffen überall zu spüren. Es scheint, als sei diese Erleichterung zum eigentlichen Inhalt der Veranstaltungen geworden. Mit ihrem ostentativen Zögern hat Merkel ihrer Partei und der Öffentlichkeit signalisiert, dass ihre Bereitschaft zu einer vierten Amtszeit keine Selbstverständlichkeit ist. Ob sie die Spannung künstlich hochgehalten hat oder wirklich unschlüssig war, bleibt offen. Um so überbordender geraten nun die Dankesbekundungen, etwa von CDU-Vize Thomas Strobl, der in Heidelberg bekennt, ihm sei "ein Stein vom Herzen gefallen". Ein Vertreter aus Südbaden berichtet Merkel: "Ganz viele Menschen sind begeistert, allein weil Sie Kanzlerin sind", und verspricht: "Südbaden steht hinter Ihnen."

In die Freude über Merkels Entscheidung mischt sich auch die Beruhigung, dass das Megathema des vergangenen Jahres endlich abgeflaut ist. An die Befürchtungen vor dem umfassenden Kontrollverlust, vor der totalen Überforderung durch die Flüchtlinge will man sich an der Basis offenbar nicht mehr erinnern. Während die Partei vor einem Jahr über nichts anderes debattierte, scheint man jetzt eher froh, dass alles nicht so schlimm gekommen ist. Immer wieder nutzen einzelne Mitglieder ihre Frage, um sich bei der Kanzlerin zu bedanken. Und die dankt entschlossen zurück: "Wir helfen denen, die unsere Hilfe brauchen, und das haben wir im vergangenen Jahr auf bewunderungswürdige Weise getan. Das war ein tolles Stück Deutschland." Solche Sätze lösen Jubel aus, ganz so, als sei die Willkommenskultur aus dem vergangenen Herbst noch völlig intakt. Es ist dann an Merkel, auch auf die Schattenseiten zu verweisen: "Köln" sei schlimm gewesen und noch schlimmer, dass man die sexuellen Übergriffe der Silvesternacht unter den Teppich habe kehren wollen.

Nimmt man den Verlauf der Basisdebatten als Gradmesser, dann ist an die Stelle der alles dominierenden Flüchtlingskrise ein Sammelsurium unterschiedlicher Themen getreten. Nach der Konzentration auf die Flüchtlinge fällt es der Partei offenbar schwer, sich zu orientieren. Die Basis sorgt sich um Volksentscheide und Waffenexporte, um die Zukunft der Rente, um steigende Sozialabgaben und die Umstrukturierung bei VW. Doch auch die antwortende Kanzlerin hat keine klare inhaltliche Botschaft parat. "2017 bis 2021 – vier Jahre, in denen wir ins dritte Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts übergehen", versucht sie in Heidelberg mit ungelenkem Pathos die kommende Amtszeit auszumessen. Sie verspricht Leitplanken für die Globalisierung, Konkurrenzfähigkeit bei der Digitalisierung und bessere Lebensbedingungen für den ländlichen Raum. Aber irgendwie klingt das nach Papier, so als erinnere sie sich ständig daran, dass die wirklich brisanten Fragen, mit denen sie sich in den vergangenen Jahren beschäftigen musste, in den Programmentwürfen gar nicht vorkamen.

Die Partei scheint ihre Erwartungen inzwischen an die unberechenbare Wirklichkeit angepasst zu haben. "Wir unterstützen Sie in allem, was Sie vorhaben", versichert vorauseilend der schleswig-holsteinische CDU-Vorsitzende Daniel Günther der Kanzlerin in Neumünster. Selten war die Person so sehr Programm wie jetzt im Falle Merkel. Wenn sie noch einmal gewählt wird, dann nicht wegen ihrer Projekte, sondern wegen ihrer Art, Politik zu machen, wegen ihrer Krisenerfahrung, ihrer Berechenbarkeit in unberechenbaren Zeiten. Den spontanen Werbespruch aus dem letzten Wahlkampf – "Sie kennen mich" – wird Merkel sicher nicht mehr verwenden. Dabei träfe er dieses Mal den Kern.

Merkel ist der Gegenpol zum grassierenden Populismus. Umso überraschender, dass die populistische Herausforderung auf den Basisversammlungen der CDU gar keine herausragende Rolle spielt. Was ist das, nach dem Brexit, nach Trump – Ignoranz, Beklemmung, Ratlosigkeit? "Bemühen Sie sich, mehr auf die Bürger zuzugehen. Dann können wir etwas tun gegen steigenden Populismus", bittet einer die Vorsitzende. Doch über solche gut gemeinten Anregungen kommt die Debatte kaum hinaus. Und auch Merkel bleibt in Sachen Populismus eher blass. Sie erinnert an die demokratischen Spielregeln, an die "Kultur gegenseitiger Akzeptanz". Oder sie besteht darauf, "wer das Volk ist, definieren alle, nicht ein paar". Darüber geht sie derzeit nicht hinaus.

Merkel ist das prominenteste Feindbild des populistischen Lagers. Aber wenn die Populisten Zulauf bekommen, wächst auch Merkels Bedeutung als Garantin des Systems. Vielleicht vertraut die CDU auf diesen Mechanismus. Das würde die gelassen-fröhliche Atmosphäre ihrer Basistreffen erklären.