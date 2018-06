Der Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), Peter Strohschneider, hat in der ZEIT (Nr. 48/16) kritisiert, dass sich die Universitäten zu viel mit formalen statt mit inhaltlichen Fragen beschäftigen und stattdessen eine "große Debatte" über die Selbstdefinition der Universitäten gefordert. Da Wissenschaftler und Rektorate aktuell lebhaft über künftige Exzellenzprojekte diskutieren, fordert er die Universitäten damit zu einer Replik heraus.

Für die Universitäten ist es in der Tat eine große Chance, dass durch die Exzellenzstrategie 5,3 Milliarden Euro in die Forschung fließen, wissenschaftsgeleitet und ohne thematische Vorgabe. Die Aufgabe von Hochschulleitungen bei der Erarbeitung der Anträge ist es, gute Forschung zu ermöglichen. Wir müssen unsere Wissenschaftler in transparenten Prozessen unterstützen – ohne Eingriffe in die Forschungsfreiheit.

Visionäre Ideen sehen wir in diesem Prozess in vielen Bereichen: Innerhalb der Universitäten, mit der Politik und auch mit der Gesellschaft fanden durchaus große Debatten statt.

So beschäftigen sich Rektorate, Senate und Hochschulräte immer wieder mit der Frage: "Was ist meine Universität?" – besonders intensiv, wenn sie die Hochschulentwicklungspläne erarbeiten, in denen die Strategie der Universitäten für die Zukunft festgehalten wird. Es benötigt meist mehrere Jahre, diese Strategien umzusetzen. Selbstverständlich fließen dann die so geschaffenen Strukturen und die dahinterliegenden Ideen in die Themenfindung für die Exzellenzcluster ein, die wir bis zum April beantragen, ebenso wie in künftige Anträge, Exzellenzuniversität zu werden. In Nordrhein-Westfalen haben wir zudem von 2014 bis 2016 intensiv über einen Landeshochschulentwicklungsplan diskutiert und sehr hart über Stellenwert und Ausrichtung von Forschung und Lehre debattiert. Dieser Diskurs zur gesellschaftlichen Verantwortung von Wissenschaft darf durchaus "pathetisch" genannt werden – so wie Strohschneider es bei amerikanischen Universitäten als vorbildhaft bewertet.

Dass die Technische Universität Dortmund, die Ruhr-Universität Bochum und die Universität Duisburg-Essen gemeinsam im Exzellenzwettbewerb antreten, ist mitnichten eine "Risikovermeidungsstrategie" – sondern das Ergebnis der fast zehnjährigen Kooperation in der "Universitätsallianz Ruhr". Die Universitäten bündeln Forschungsstärken, schaffen Synergien und vergrößern ihre Chancen nicht nur beim Wettbewerb um Fördermittel, sondern auch für den Erkenntnisfortschritt. Gemeinsam genutzte Labore und abgestimmte Schwerpunkte sind nicht aus Furcht vor einer Niederlage im Exzellenzwettbewerb entstanden, sondern Teil einer vernünftigen Strategie, die die Gesellschaft von den Universitäten erwarten darf.

In den kommenden Wochen geht es nun um die konkreten Bewerbungen der Universitäten um die Exzellenzcluster. Dass wir uns dabei, auch während Informationsveranstaltungen der DFG, für die Details des Begutachtungsverfahrens interessieren, ist selbstverständlich. Keineswegs wird die Diskussion um die Entwicklung von Forschung und Lehre durch rein technische Fragen verdrängt. Denn die Grundsatzdebatten über das, was gute Forschung ist und was eine Universität auszeichnet, fanden in den letzten Jahren statt. Wir sind gut vorbereitet.

Ursula Gather, 63, ist Rektorin der Technischen Universität Dortmund und Vorsitzende des Kuratoriums der Krupp-Stiftung