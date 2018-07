Noch will es in Brüssel und Berlin niemand öffentlich zugeben. Aber Europas Wirtschaftspolitiker müssen in diesen Tagen ohnmächtig dabei zusehen, wie ihre bisherige Freihandelsstrategie implodiert. Und ausgerechnet ihre großen Prestigeprojekte nach und nach verenden.

Die Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten über das geplante Handelsabkommen TTIP sind erst einmal eingestellt , weil sie mit einem Präsidenten Donald Trump kaum mehr Aussicht auf Erfolg haben. Für das geplante multilaterale Dienstleistungsabkommen Tisa wurde die nächste Verhandlungsrunde gerade abgesagt. Und selbst Ceta kann noch scheitern. Dieses Abkommen mit Kanada hatten die Regierungschefs der Europäischen Union zwar Ende Oktober einstimmig verabschiedet, kurz darauf wurde es in Brüssel gemeinsam mit dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau feierlich unterzeichnet. Doch noch immer kann es scheitern: an nationalen Referenden, in regionalen Parlamenten oder durch Urteile von Gerichten.

All das zeigt: Die Europäische Union muss in der Handelspolitik künftig vieles ganz anders machen als bisher. Dabei spielt der Wahlsieg von Donald Trump in den USA und dessen neue Politik, die wohl deutlich protektionistischer ausfallen dürfte, als man sie bisher von den Amerikanern kennt, sicher eine Rolle. Doch wer das Scheitern großer europäischer Handelsprojekte nur auf Trump schiebt, der macht es sich zu einfach. Einen großen Teil der Probleme verantwortet Brüssel: Dort weigern sich große Teile des europäischen Führungspersonals bis heute, aus den eigenen Fehlern zu lernen, die Prozesse transparenter und verständlicher zu gestalten und Kritiker ernst zu nehmen. Nichts illustriert das besser als der Umgang mit Ceta.

Das fängt damit an, dass dieses Abkommen mit Kanada nach immer stärkeren Protesten nur nach massivem Druck auf einzelne Regierungen in deren Rat verabschiedet werden konnte – nach einer ganzen Reihe von Nacht- und Nebelaktionen. Das lag auch daran, dass die EU-Kommission Veränderungen des fehlerhaften Vertrages immer ablehnte und diesem deshalb dann eine Erklärung, also eine Art Interpretationshilfe angehängt werden musste. Was da nun drinsteht, welche Probleme behoben wurden und welche nicht – darüber streiten sich seither die Experten. Sicher ist allerdings: Spätestens nach dieser Erfahrung hätten in Brüssel alle aufwachen und einer skeptischen Öffentlichkeit erklären müssen, was sie da aus welchen Gründen getan haben. Stattdessen versuchten die Verantwortlichen munter in gleicher Manier weiterzumachen: im Stillen.

Zwar hatten viele Regierungsvertreter, allen voran der deutsche Wirtschaftsminister und SPD-Chef Sigmar Gabriel, suggeriert, dass sie Ceta nur unter einem Vorbehalt zustimmen würden: dass die Parlamente und damit die Öffentlichkeit den Text ausgiebig würden prüfen, diskutieren und im Zweifel nachbessern können. Nun schlage die "Stunde der Parlamente", verkündete ein Konvent der SPD.

Doch seit der große öffentliche Trubel vorbei ist, wollen sich weder Sozial- noch Christdemokraten im EU-Parlament an dieses Versprechen erinnern. Kritische Stellungnahmen zu Ceta, zum Beispiel seitens des Umweltausschusses, schafften es auf wundersame Weise nicht rechtzeitig in die Beratung des federführenden Handelsausschusses. Eine Prüfung der neuen Schiedsgerichtsbarkeit durch den Europäischen Gerichtshof lehnte die große Koalition, die das EU-Parlament beherrscht, rigoros ab. Und nur heftiger Protest ließ den deutschen Präsidenten Martin Schulz (SPD) davor zurückschrecken, über das Abkommen noch vor Weihnachten ohne große Beratungen abstimmen zu lassen.