Ein Weihnachtsessen mit Blaukraut, Rosenkohl und Kartoffelknödeln? Ohne Gans? Die Frage stellt sich angesichts des Geflügelpest-Virus H5N8, das derzeit sein Unwesen in Deutschland treibt. Ist also die Weihnachtsgans bedroht? Eher nicht. Die eiweiß- und fettreiche Beilage zum Gemüse ist in den meisten Fällen längst geschlachtet und lagert in einem Kühlfach.

Doch damit ist die Sache nicht gegessen. Denn H5N8 erweist sich als extrem aggressiv und macht in freier Wildbahn fette Beute. Derzeit lässt sich das Virus bei fast jedem obduzierten Wildvogel nachweisen. Die Situation erinnert an das beunruhigende Jahr 2006, als ein verwandtes Virus reihenweise Schwäne an der Ostseeküste erledigte. Damals aber war es bitterkalt, viele Tiere waren nicht durch das Virus gestorben, sondern durch Kälte und Auszehrung. In diesem Herbst hingegen fällt die Epidemie in eine vergleichsweise warme Zeit. Das heißt: Wird es jetzt noch zusätzlich kalt, sterben voraussichtlich deutlich mehr Wildvögel als 2006.

Damit steigt auch der Druck auf die Halter von Freilandgeflügel. Gut möglich, dass die Berichte über massenhafte Keulungen von Federvieh in Zuchtbetrieben nicht so bald aufhören. Wer es noch nicht getan hat, sollte dringend für einen sicheren Unterschlupf seines Bestandes sorgen. Sonst könnte Weihnachten sehr unfriedlich werden.