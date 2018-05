Sollten wir tatsächlich ins Zeitalter des Postfaktischen eingetreten sein, dann liegt es wohl in der Natur der Sache, dass man den Zeitpunkt dieses Eintritts kaum je wird datieren können. Umso präsenter scheint aber ein unheimlicher Schwebezustand, in dem die Welt zu ihrem eigenen Paralleluniversum geworden ist. Anzeichen der postfaktischen Machtübernahme sind, dass die Redaktion des Oxford Dictionary den Begriff ("post truth") soeben zum Wort des Jahres gekürt hat sowie zuletzt häufiger geäußerte Befürchtungen von der Sorte, dass mit Donald Trump plötzlich ein "Albtraum wahr geworden" sei.

Welche Romane soll man da lesen? Wir schlagen solche vor, die den Möglichkeitssinn durch eine literarische Wirklichkeit weiten, welche der Logik des unentrinnbaren Albtraums folgt. Zum Beispiel die Romane des argentinischen Schriftstellers César Aira oder – mit diesen durch Kongenialität verschwistert – den Erstling des Autorenduos Gomes/Thermann. Über das der Verlag nur Spärliches mitteilt: Beide seien im Jahr 2007 nach Berlin gezogen, wo sie eine Lesungsreihe namens "Filament Stanza" organisiert und außerdem ein Poesiebüro geleitet hätten. Jochen Thermann sei drei Jahre später Weltmeister im Philosophical Football gewesen, Mário Gomes zumindest Schiedsrichter. Die Autorenfotos zeigen zwei Männer um die vierzig.

Berge, Quallen: Auch wenn Gomes/Thermanns Roman einen ziemlich bescheuerten Titel trägt, ist er doch ganz bestimmt ein Meisterwerk des literarischen Neosurrealismus. Weil hier Menschen auf Telefonen herumwischen, auf Flughäfen ihre Anschlussflüge erwarten und ähnliche uns bestens vertraute Dinge tun, spielt die Handlung wohl in der Gegenwart. Wir erfahren auch, wo: in einem polnischen Altenheim, auf einer mexikanischen Finca, in Sizilien, in der Marderheide – aber da wird es schon fragwürdig, denn eine Marderheide ist auf der Landkarte nicht zu finden. Die Protagonisten heißen Schmittkopf, Czarny und Desmoulins, Blasczykowski, Schwarz und Rütters, Kottwitz und Nespoli. Nespoli trägt ein rotes Kleid und sogar einen Vornamen: Viola. Dafür hat sie ihr Gedächtnis verloren. Oder etwa nicht?

Wer hier wer ist und wer wer bleibt, warum also Blasczykowski, der als Arzt und einsamer Schachspieler eingeführt worden war, plötzlich in Mexiko auftaucht, obwohl ihm sein polnisches Pflegepersonal in einem vorangegangenen Kapitel noch den Hinterkopf zertrümmert hatte, warum von der Hauptfigur Schmittkopf später als Staubsaugermodell ("Schmittkopf TK 90") die Rede ist und was es mit der vielsagenden Leichtigkeit des Springpferdes Arete auf sich hat ("Es war, als überwände es bei jedem Sprung die Schwerkraft, als bliebe es stets über mehrere Sekunden schwebend in der Luft") – darüber zermartert sich der Leser das Hirn wie über der Lektüre eines Krimis, der so kompliziert gebaut ist, dass er auf Schlüssigkeit schließlich kaum noch überprüft werden kann.

Zermarterung macht aber keinen Spaß. Spaß macht Berge, Quallen erst, wenn man die Lockerungsübung, die der Roman nur unausgesprochen ausspricht, mitmacht. Die Übung besteht darin, das logische Denken über Bord zu werfen und der Geschichte so grundsätzlich zu misstrauen wie jedem Anzeichen dafür, dass eine Figur hier psychologisch oder biografisch stringent entwickelt würde.

Erst dann bekümmert es nicht länger, dass unter denselben Namen ganz unterschiedliche Figuren an völlig verschiedenen Orten auftauchen. Im Unterschied zum überkomplexen Krimi verdichten Gomes/Thermann die Undurchsichtigkeit der Erzählung nicht durch eine Vermehrung von Figuren, sondern durch die Vermehrung von Dubletten und Mutanten des eigentlich überschaubaren Personals.

Als durch und durch unzuverlässige Erzähler geben Gomes/Thermann dem Leser ein unlösbares Rätsel nach dem anderen auf. Tote werden wieder lebendig; Widersprüche lösen sich nicht, sie multiplizieren sich; was nur irgendwie gedacht werden kann, das ist auch in der Welt. Das größte Rätsel von allen ist aber, wie es den Autoren gelingt, den Leser so gnadenlos an diesen Roman zu fesseln, als zöge ihn eine Geisterhand durch den Text. In der brennenden mexikanischen Sonne, im Krankenhauslicht oder ins tiefste osteuropäische Walddunkel gehüllt, stehen die Figuren und Szenerien stets hyperplastisch vor Augen. Auf hingehauchte Küsse folgen brutale Vergewaltigungen, die Insassen eines aus Kaninchenkäfigen gezimmerten Gefangenenlagers dürfen nur mit orangefarbenen Fruchtkügelchen gefüttert werden, bei denen es sich um Blasenkirschen oder Misteln handeln könnte. Stets aufs Neue werfen Gomes/Thermann ihr aus der Unterhaltungsliteratur geborgtes Spannungsnetz darüber aus, sodass man unbedingt wissen will, wer nun hinter diesem geheimnisvollen Kartell steckt, von dem andauernd geraunt wird. Man will auch wissen, was der ominöse rote Koffer beinhaltet und wer den Mord begangen hat. Nur wird man diesen Roman später kaum nacherzählen können, aber das wäre ja auch ein Verstoß gegen seine eigenen Spielregeln.

Berge, Quallen ist ein Pastiche. So witzig, böse und überdreht, so unanständig brutal und beherzt pornografisch, kreuzt der Roman eine ganze Genre-Bibliothek mit den Filmen von Quentin Tarantino und David Lynch und bringt so diese quietschfidele literarische Intelligenzbestie zur Welt. Solche Romane sollte man lesen im postfaktischen Zeitalter.

Gomes/ Thermann: Berge, Quallen. Roman. Diaphanes Verlag, Zürich 2016; 312 S., 22,95 €