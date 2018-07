DIE ZEIT: Frau Jäkel, pflegen Sie weibliche Seilschaften?

Julia Jäkel: Bitte?

ZEIT: Frauen-Netzwerke.

Jäkel: Den Begriff "Netzwerk" mag ich nicht. Er hat einen fast so strengen Geruch wie Seilschaft.

ZEIT: Das heißt, es gibt zwischen Ihnen und anderen Spitzenmanagerinnen kein "Heute gibst du mir, morgen gebe ich dir"? Kaum zu glauben.

Jäkel: So funktioniert doch die Welt nicht mehr, und ich möchte so etwas auch nicht machen. Ich habe Freundinnen und Frauen, die ich schätze, aber kein Netzwerk.

ZEIT: Diese Freundinnen ...

Jäkel: Ich bin neugierig auf Menschen. Und Menschen interessieren sich für eine Frau an der Spitze. Was sich in den letzten Jahren aus meiner Sicht verändert hat, ist die Solidarität unter Frauen. Ich spüre, wie sich Frauen darüber freuen, wenn Dinge von einer anderen halbwegs vernünftig gemacht werden. Das ist motivierend. Inzwischen kenne ich viele Managerinnen, die Verantwortung in Dax-Unternehmen tragen, wir tauschen uns aus.

ZEIT: In der Wirtschaft insgesamt mag diese Solidarität neu sein. Aber Ihre Karriere ist massiv von Frauen gefördert worden.

Jäkel: Meine wichtigsten Förderer waren zu allererst moderne Männer. Aber richtig ist auch: Es gab in meinem Leben auf Gesellschafterebene zwei starke Frauen: Liz Mohn bei unserer Muttergesellschaft Bertelsmann und Angelika Jahr, die langjährige Miteigentümerin von Gruner + Jahr.

ZEIT: Wer von außen gehört zu Ihren Vertrauten?

Jäkel: Karen Heumann, zum Beispiel. Sie ist Miteigentümerin der Werbeagentur Thjnk.

ZEIT: Außerdem Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen und Maria Furtwängler, die Schauspielerin und Ehefrau von Verleger Hubert Burda. Nutzt Ihnen das?

Jäkel: Also bitte! Sie basteln da an einer weiblichen Mafia, die es in der Realität nicht gibt.