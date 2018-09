DIE ZEIT: Ihre Ausstellung mit den Teheraner Kunstschätzen der Farah Diba in Berlin musste verschoben werden, weil der Iran die Ausfuhr nicht genehmigt. Wie lange müssen Sie noch warten?

Hermann Parzinger: Der stellvertretende Kulturminister Ali Moradkhani, unser Verhandlungspartner, hat sich am Wochenende in einem Interview sehr positiv über das Verschicken der Werke geäußert, jetzt muss nur noch der Staatspräsident einverstanden sein. Daher hoffen wir, dass die Genehmigung in der nächsten Woche erteilt wird.

ZEIT: Also Eröffnung noch im Dezember?

Parzinger: Dafür müsste alles ganz, ganz schnell gehen. Sonst würden wir im Januar eröffnen.

ZEIT: Und warum lässt sich Hassan Rohani, der Staatspräsident, so viel Zeit mit der Entscheidung?

Parzinger: Es ist für Teheran das erste Projekt dieser Art seit Jahrzehnten, deshalb ist es ein bisschen kompliziert. Wir hören jetzt, dass auch das Parlament noch zustimmen müsse.

ZEIT: Gibt es inhaltlichen Vorbehalte, nun ausgerechnet Warhol, Rauschenberg und Co. neben einigen iranischen Künstlern als Repräsentanten Teherans gen Berlin ziehen zu lassen?

Parzinger: Nein, inhaltliche Bedenken gibt es nicht, nur technische, administrative Probleme.

ZEIT: Woher wissen Sie das? Kenner der Szene vermuten, konservative Kräfte seien am Werk.

Parzinger: Wir glauben, dass diese Ausstellung die liberalen Kräfte in der iranischen Bürgergesellschaft stärkt. Darum geht es uns.

ZEIT: War es ein Fehler der deutschen Seite, sich schon früh auf einen Eröffnungstermin festzulegen?

Parzinger: Man muss sich schon einen Termin setzen, und damit geht man dann natürlich auch an die Öffentlichkeit.

ZEIT: Die Probleme waren doch zu erwarten.

Parzinger: Wäre es nicht zum Wechsel des Kulturministers gekommen, wodurch wir drei, vier Wochen verloren haben, dann würde die Ausstellung wohl am Wochenende eröffnet werden.

ZEIT: Monika Grütters, die Kulturstaatsministerin, hat sich von der Ausstellung distanziert, als bekannt wurde, dass Museumsdirektor Majid Mollanoroozi in Teheran einige Holocaust-Karikaturen ausgezeichnet hatte. Für Sie kein Grund, das Projekt abzusagen?

Parzinger: Ich habe ihm sofort geschrieben, dass für mich damit eine rote Linie überschritten sei. Er schrieb zurück, er wolle den Holocaust nicht verharmlosen. Für uns war das aber keine deutliche Distanzierung. Wir konnten das Projekt nur mit einem anderen Ansprechpartner fortführen.

ZEIT: Will Majid Mollanoroozi denn nicht zur Ausstellung seiner Sammlung in Berlin kommen?

Parzinger: Nein, das erscheint uns nicht möglich.

ZEIT: Und damit findet er sich ab?

Parzinger: Das muss er wohl.