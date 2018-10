Wenn diese Zeilen gedruckt werden, debattiert der Ständerat noch über die Umsetzung der Massenabschottungsinitiative der SVP. Egal, was wir beschließen, im Hintergrund schärft Christoph Blocher bereits die Axt für sein größtes Gefecht. Es wird sein größter Triumph werden – oder aber sein Waterloo. So hat es unlängst Helmut Hubacher treffend analysiert.

Zur Erinnerung: Der damalige Nationalrat Christoph Blocher trat 1992 gegen den EWR-Vertrag an und gewann knapp mit 50,3 Prozent Ja-Stimmen, mit gütiger Hilfe der Grünen. Das heißt aber nicht, dass Blocher je für die bilateralen Verträge mit der EU gewesen wäre. Im Gegenteil.

Der Milliardär hielt die Abkommen der Schweiz mit der EU immer für überbewertet. 1999 bezeichnete er sie im Nationalrat als "schlechte Verträge". In der Schlussabstimmung lehnte er alle ab. Scheinheilig fragte Dr. iur. Christoph Blocher den freisinnigen Bundesrat Pascal Couchepin: "Sind Sie nicht auch der Meinung, dass nicht alle Verträge dahinfallen müssen, falls in sieben Jahren ein Vertrag dahinfällt?" Couchepin las ihm aus dem Freizügigkeitsabkommen vor: "Die in Absatz 1 aufgeführten sieben Abkommen treten sechs Monate nach Erhalt der Notifikation über die Nichtverlängerung gemäß Absatz 2 oder über die Kündigung gemäss Absatz 3 außer Kraft." Übersetzt: Fällt eines der Abkommen, treten alle anderen nach sechs Monaten außer Kraft. Punkt.

Die SVP ergriff das Referendum gegen die bilateralen Verträge. Und scheiterte: 67 Prozent der Stimmbürger wollten die Bilateralen I. Das Volk hatte gesprochen. Mehr noch, es bekräftigte seine Meinung bei späteren Abstimmungen.

Das hinderte die SVP nicht daran, die Masseneinwanderungsinitiative zu lancieren – unter Absingen schönster Hymnen, die Bilateralen seien dadurch nicht gefährdet. Die SVP siegte. Die Initiative wurde im Februar 2014 knapp mit 50,3 Prozent Ja-Stimmen angenommen – zusammen mit der Frist, die dem Parlament bleibt, diese umzusetzen: drei Jahre.

Anita Fetz ist SP-Ständerätin in Basel. © privat

Zur Erinnerung: Blocher kämpfte gegen die Bilateralen l, weil der Bundesrat unter Zeitdruck (sieben Jahre!) verhandelt habe: "Sie haben ununterbrochen markiert, dass Sie den Abschluss wollen. Das darf man bei Verhandlungen nie tun. (...) Wer erfolgreich Verträge abschließen will, hat ganz ruhig zu sein und zu sagen: Wir (...) können es auch bleiben lassen. Das haben Sie nicht gemacht." Genau dieses wichtige Verhandlungsinstrument hat Blocher dem Bundesrat bei der Masseneinwanderungsinitiative aus der Hand geschlagen. Und brandmarkt nun alle, die sich für eine Lösung im Sinne der Bilateralen einsetzen, wahlweise als "Volksverächter" oder "Landesverräter". Es ist der totalitäre Anspruch auf die Deutungshoheit über eine kompromisslos formulierte Initiative.

Die SVP arbeitet bereits an der Durchsetzungsinitiative. (Was sie bei anderen Verfassungsaufträgen –AHV-Artikel und Alpeninitiative lassen grüßen – selbstverständlich nicht tut.) Die Volkspartei beweist einmal mehr: Kompromisse, also der Kern unserer politischen Kultur, sind nicht ihr Ding. Die Gräben in der Schweiz werden tiefer, die liberale Luft wird dünner. Es wächst, wie in anderen Ländern, eine Kultur der Ausgrenzung und damit der Nährboden für Autoritäre.

Helmut Hubacher hat recht mit seiner Analyse: Es wird zum großen Showdown kommen. Die Schlachtgesänge der SVP werden noch während unserer Debatte im Ständerat einsetzen, und im Hintergrund summt ein Feldherrliberger zufrieden: "Teile und herrsche!" und wetzt seelenruhig seine Axt. Wirtschaft und politische Mitte sollten langsam aufwachen und erkennen: Die Zeit der Gemütlichkeit ist vorbei.