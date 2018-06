Lieber Rio,

im Jahr 1986 bin ich gerade geboren. Ich kenne Dich noch nicht. Du rockst auf dem Anti-WAAhnsinns-Festival. Und hast Dein erstes Soloalbum herausgebracht: Rio I. Endlich wirst Du Deine 200.000 Mark Schulden los, denn Deine Songs König von Deutschland und Junimond sind extrem erfolgreich. Erst 1997, als Du Dein Leben schon hinter Dir hast, höre ich das erste Mal etwas von Dir. Ich sitze auf einem der freien Dächer in Prenzlauer Berg, damals ging das noch. Und ja, ein Joint geht rum, das Publikum ist breit. Es krächzt aus dem Radio: " Macht kaputt, was euch kaputt macht!"

Ich weiß noch nicht, dass das linke Musik ist. Ich bin elf und habe keinen Plan. Ich weiß nur, dass Martin Reich aus Hohenschönhausen mir regelmäßig die Fresse poliert und mich Zecke oder Judensau schimpft. Keine Ahnung, wie er darauf kommt, aber er macht mir Angst. Und dann kommst Du, Rio, und machst mir klar, dass man für seine Rechte kämpfen muss.

Von da an wählte ich bewusst die linke Seite des Lebens. Mein Freundeskreis wurde größer, und ich hörte mehr von Deiner Musik. Du warst unser Vorbild, mein Vorbild. Merkst Du, was Du hinterlassen hast? Warum bist Du an der Liebe verhungert?

Nun schreiben wir das Jahr 2016. Ich sitze allein in meiner kleinen Wohnung, denke an Dich, und Du fehlst mir. Einzig Deine Stimme hallt durch meine vier Wände. Diesmal schreie ich mit Dir: "Ahaaaaa ... Ich bin müde", denn draußen wütet mal wieder ein Krieg. Wo man auch hinsieht, Selbstzensur und braune Soße. Und wieder habe ich Angst. Ich sehe keine Rebellen mehr auf den Straßen, die mir helfen könnten. Ich bin älter geworden, und mein Freundeskreis wurde kleiner. Und allein ist’s schwer, der Meinung warst Du doch auch.

Ich stelle mir vor, ich stehe mit Dir gemeinsam auf der Bühne und habe keine Furcht zu kämpfen. Ich will meine Fresse nicht halten. Ich will mir die Freiheit nehmen. Ich will verändern. Ich will an der Liebe festhalten. Ich gucke aus meinem Fenster und erinnere mich an Deine Worte: "Ich hab nix ... Lass uns was draus machen."

Der König ist tot, es lebe der König! Wo immer Du bist, fühl Dich geküsst!

In ewiger Liebe

Deine Anna

Anna Fischer, 30, ist Schauspielerin und Sängerin. Am 7. 12. ist in der ARD im Drama "Aufbruch" zu sehen.