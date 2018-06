Als Theaterzuschauer kommt man sich inzwischen oft vor wie ein Pawlowscher Hund, darauf konditioniert, von der Bühne herab zügig eine politische Botschaft serviert zu bekommen. Form und Details sind dabei nicht so wichtig. Hauptsache, die grobe Marschrichtung stimmt: Wir sind die Guten, die anderen – wahlweise der Neoliberalismus, der Kapitalismus oder der dumpfe Bauerntölpel – sind die Bösen. Im Parkett lassen sich solche Regie-Leckerlis herrlich wegschlabbern. Was gibt es auch Schöneres als die Gewissheit, auf der richtigen Seite zu stehen?

Zunächst nichts davon im Thalia Theater. Auf dem Spielplan steht Der Schimmelreiter von Theodor Storm. Die Dramatisierung der Novelle von 1888 also, deren Hauptfigur, der Deichgraf Hauke Haien, als "Willensmensch" und "schöpferische Einzelpersönlichkeit" gefeiert wurde. Was hätte man nicht alles lässig Zeitgenössisches aus dieser Vorlage konstruieren können! Hauke Haien als Personifizierung des Merkelschen "Wir schaffen das!", der seinen neuen Deich gegen alle Widerstände durchdrückt. Oder Hauke als Hillary, die in ihrem Anspruch scheitert, als überlegenes Mitglied des Establishments dem niederen Volk ein besseres Leben zu ermöglichen.

Aber der niederländische Regisseur Johan Simons verweigert sich so einem Zugriff. Stattdessen liefert er eine überzeitliche Parabel auf die Vergeblichkeit menschlichen Strebens im Angesicht Gottes – formal streng, ästhetisch ansprechend und schauspielerisch virtuos. Diesem betont unmodischen Konzept gebührt erst einmal Respekt. So intellektuell und spröde an einen der klassischen Stoffe heranzugehen, traut sich heute niemand mehr. Nach drei zähen Stunden muss man jedoch feststellen, dass sich der designierte Bochumer Intendant mit diesem Schimmelreiter, nun ja, vergaloppiert hat.

Es geht mit dem eisernen Vorhang los, der zu Beginn der Vorstellung leise scheppernd nach oben gefahren wird. Ein luxuriös schwingender Samtvorhang hätte es nicht getan, hier geht es schließlich nicht um eine Spielerei, sondern um eine gravitätische Darbietung voll heiligem Ernst. Die dunkle Eisenwand gibt den Blick frei auf die Bühne von Bettina Pommer: einen steilen Wall mit je einer Treppe rechts und links, den Deich symbolisierend. Über dem Holzaufbau hängt als Menetekel der Kadaver des titelgebenden Schimmels. Unter der großen Kirchturmglocke, die mittig darüber platziert ist, versammelt sich alsdann das schwarz gekleidete Personal (Kostüme: Teresa Vergho) wie zum Jüngsten Gericht.

Der dramaturgische Kniff ist nun, dass diese Versammlung als innerer Erzählrahmen nicht nur einmal, sondern gleich sieben Mal wiederholt wird – Gott sei dem gnädig, der da keine apokalyptische Zahlenmystik wittert. Wir sehen also sieben Mal Jens Harzer dabei zu, wie er mit näselndem Pathos als Deichgraf trotzig seine Überzeugungen vertritt und zugleich mit seiner Schuld hadert. Sind sieben Mal Zeuge, wie Barbara Nüsse als abergläubische Trien’ Jans stirbt. Staunen sieben Mal darüber, wie es dem großartigen Kristof Van Boven gelingt, seiner winzigen Rolle als geistig zurückgebliebenes "Kind" so etwas wie somnambule Würde zu verleihen.

Zwischen diesen spätestens nach dem dritten Mal redundant wirkenden Szenenblöcken wird in Schlaglichtern die eigentliche Handlung erzählt, als fernes Echo aus einer nordfriesischen Vergangenheit: Wie Hauke Haien als Kind Niederländisch lernte, um das einzige Buch im Haus lesen zu können: Euklid. Wie er aus purer Aggression den Hund von Trien Jans erwürgt. Wie er Dank seiner Intelligenz den sozialen Aufstieg schafft. Wie er nach langer Wartezeit seine große Liebe Elke (von Birte Schnöink nah an der Depression angelegt) ehelichen darf, die Tochter des alten Deichgrafen. Wie er selbst Deichgraf wird und bis zur unausweichlichen Katastrophe sein Herzensprojekt verfolgt, einen jeder Sturmflut trotzenden Deich zu bauen.

Der Deichgraf ist eine Paraderolle für Jens Harzer. Hier kann er alle Register ziehen. Kann, innerlich lodernd, den empathielosen Ehrgeizling geben, verzweifelt zerzaust das mit seinem alles verschlingenden Werk ringende Genie, das sich im Schlussbild nackt und zitternd dem Gericht Gottes stellt. Das ist die ganz große alte Schule der Schauspielkunst, die hier auch ein inhaltliches Statement ist: Seht, wie wir Künstler uns mit jeder Faser unserer geschundenen Körper aufreiben für euch Banausen, die ihr da unten unruhig auf euren Sesseln herumrutscht!

Interessant, dass ausgerechnet ein Regisseur wie Simons, der für seine Menschlichkeit und Sensibilität gerühmt wird, hier nicht weiter denkt. Es wäre zeitgemäßer gewesen, statt dem Helden dessen Widersacher Ole Peters mehr Raum zu geben: Was für Gründe hat der Mann, im Deichgrafen keinen Erneuerer, sondern einen aufgeblasenen Aufsteiger zu sehen? Woher kommt der Hass? Sebastian Rudolph als Ole Peters müht sich redlich, aus dem rigiden Konzept auszubrechen, und man hätte gerne mehr davon gesehen, wie dieser Schauspieler der bedeutungsschwangeren Bühnenmesse nachvollziehbare Gefühle abtrotzt.

So aber macht es sich Johan Simons in der Filterblase des Justemilieu gemütlich. Nach dem Motto: Wir haben doch recht, wozu muss ich die Leute auf der anderen Seite verstehen, die das partout nicht kapieren wollen? Kürzlich hat der Regisseur in einem Interview gesagt, man dürfe das Nachdenken über die Gesellschaft nicht nur den Politikern überlassen, sondern müsse sich "jeden Tag, jede Stunde politisch verhalten".

Ein kluger Satz – nur dass politisches Handeln mehr ist als Affirmation.

Weitere Aufführungen des "Schimmelreiters" am 2. und 10. 12., 20 Uhr und am 18. 12., 19 Uhr