I. Kontrolliert die "Backenbremse" ziehen!

Ein Ski – ein Stock – ein Ski – ein Stock; die Stimme meiner Mutter. Auf roten Holzski läuft sie neben mir durch den verschneiten Wald, Bambusstöcke mit tellergroßen Rädchen in den Händen. Ihr Mantra treibt mich voran in den Skispuren des Osterzgebirges. Es sind die siebziger Jahre. Ich bin drei. In Schellerhau stehe ich zum ersten Mal auf Ski.

Geht es bergab, falle ich hin. Ich falle immer am selben Hügel in immer denselben Schnee. Wegen des geringen Abstands zwischen Kopf und Erde macht mir das Fallen aber noch keine Angst. Dafür erfasst mich bald unbändige Wut. Trotz, Ehrgeiz und Verzweiflung vereinen sich zu einem Geheul, das, wie ich damals noch nicht weiß, jeder Anfänger irgendwann ausstößt, auch wenn er längst aus der Trotzphase raus ist. Es gilt dem körperlichen Unvermögen, der Unbeherrschbarkeit der Bretter, dem verräterischen Schnee.

Er rinnt in den Kragen des Anoraks, hängt in Zotteln an der Wollhose. Meine Strickmütze kratzt. "Ich geh nicht weiter!" Nichts deutet darauf hin, dass mich bald eine tiefe Liebe zu diesem Sportgerät erfassen wird. Noch bin ich weit von jeder Ski-Glückseligkeit entfernt, noch sind Tausende Doppelstockschub- und Schlittschuhschritte zu machen auf dem Weg zur Erleuchtung.

Antje Rávic Strubel Als Kind wollte sie Skilehrerin werden, dann studierte sie Literaturwissenschaft und wurde Schriftstellerin. Antje Rávic Strubel, 1974 in Potsdam geboren, hat im Frühjahr ihren jüngsten Roman In den Wäldern des menschlichen Herzens veröffentlicht. Von ihrem Leben im Schnee erzählt die Gebrauchsanweisung fürs Skifahren, die gerade bei Piper erschienen ist.

Als Erstes muss man das Stürzen lernen. Wer kontrolliert die "Backenbremse" ziehen kann, macht die erfreuliche Erfahrung, dass mit dem Halt nicht immer das Leben verloren geht und die Knochen entgegen schlimmster Befürchtungen nicht gleich lose herumbaumeln wie auf Röntgenaufnahmen. Nach ein paar überstandenen Stürzen steigt das Vertrauen in die verlässliche Machart des eigenen Bewegungsapparats.

Nicht immer aber lassen sich, einmal gelandet, Ski, Stöcke, Arme und Beine sofort ordentlich auseinanderklamüsern. Will der Gestürzte mithilfe eines kräftigen Schwungs aus den Händen aufstehen, sind die Stöcke im Weg. Stützt er sich mit den Stöcken ab, erhalten die Ski neuen Schwung. So kommt es, dass im Schnee Liegende zuweilen in Tränen ausbrechen, obwohl ihnen gar nichts wehtut.

Meine Eltern sind geduldig. Sie spornen mich an. Sie wissen, dass es nicht schadet, eine fürs Leben entscheidende Fähigkeit früh einzuüben: das Aufstehen nach dem Fall.

II. Der Körper muss in den Abgrund

Wer den Berg sicher hinunterwill, kommt um eine Einsicht nicht herum: Bisweilen muss man im Leben dem Instinkt zuwiderhandeln und sich auf die Gefahr zubewegen. Wodurch sie meistens gebannt wird. Der Körper muss in den Abgrund hineingelehnt werden. Anfänger scheuen, aus Grauen vor der Tiefe, in die Rücklage und schieben gern auch noch schützend die Talschulter vor. Das ist fatal. Statt verkrampft vom Abgrund wegzulenken, gilt es, sich dem Tal einladend zu präsentieren, ähnlich wie Schauspieler das machen: Immer mit dem Gesicht zum Publikum agieren!