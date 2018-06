Wenn ein Süßmo mit Interneteiern und ein Fleischdesigner mit Overcut sich beim Hopfensmoothie über ihre Vollpfostenantenne unterhalten, dann wissen Berufsjugendliche wie wir: Der Banalverkehr, dem man da zuhören muss, ist genauso wenig Jugendwort des Jahres 2016 geworden wie der Internetausdrucker, der man selber ist. Gewonnen hat am fly sein. Isso. Am fly sein geht ja auch besonders ab.

Erwachsenere Leser dürfen derweil dem Wort des Jahres entgegenfiebern. Unsere Vorschläge: Disruption, postfaktisch und Haltelinie. Disruption bedeutet, dass eine neue Idee eine ganze Branche zerlegt, postfaktisch, dass das nicht stimmt, und Haltelinie, dass Andrea Nahles ein Konzept vorlegt, das, postfaktisch betrachtet, disruptiv ist. Apart an diesem Begriffstrio ist, dass es zwar Haltelinien für eine Disruption postfaktisch gibt, eine postfaktische Disruption aber gar keine braucht. Wem das jetzt zu berufsjugendlich-nahleshaft ist, dem sei gesagt: Wenn sich das nächste Mal eine süße Person, die nur im Internet was draufhat, und ein Chirurg mit Halbglatze beim Bier über ihren Selfiestick unterhalten, weiß jetzt selbst jeder Googleschreiber, was er dazu sagen muss: Wort des Jahres ist voll un- cheedo.