Wann ist der Taxikunde König? Spätestens ja wohl dann, wenn der Zug nach Berlin ab Dammtor in wenigen Minuten fährt, der Bahnhof angesichts des Mordsstaus auf der Edmund-Siemers-Allee eigentlich nicht mehr rechtzeitig erreichbar wäre – und der Fahrer nach links auf die Busspur zieht, im Nu an den wartenden Autos vorbeibraust und elegant zum Bahnhof einschwenkt.

Aber, so erlebte es eine Kundin, es kann auch anders laufen. Morgens versagte zuerst der Wecker, dann, im Fahrstuhl, merkte sie, dass die Brille fehlte (sie fand sich im Kühlschrank). Schließlich hechtete sie ins vorbestellte, nunmehr seit einigen Minuten wartende Taxi und sagte gefasst zum Fahrer: "Ich muss zum Bahnhof Dammtor und bin spät dran. Ist viel los?" Für manch anderen Taxler wäre dies ein Signal für eine hilfsbereit-zügige Fahrweise gewesen, zumindest aber zu Anteilnahme, egal ob sie nun echt ist oder nur im Hinblick auf das Trinkgeld vorgeschoben. Diesen Chauffeur aber ließ die Not des Fahrgastes erkennbar kalt. Er fragte nicht einmal, wann der Zug denn führe. Sondern setzte seinen Wagen ganz entspannt in Bewegung, immer wieder aus dem Kaffeebecher nippend und sich kein bisschen anstrengend, noch bei Grün über die Ampeln zu kommen.

Es sei, erinnert sich zumindest die Kundin, fast wie eine erzieherische Maßnahme gewesen. Und als sie dann, auf dem Rücksitz nervös hin und her rutschend, an der letzten roten Ampel auf der Grindelallee beim Blick auf den unvermeidlichen Edmund-Siemers-Allee-Stau hoffnungsfroh sagte: "Zum Glück können Sie ja die Busspur nehmen!", erwiderte der Fahrer nur: "Nein, das mache ich nicht. Denn dann komme ich vorne am Bahnhof nicht mehr rüber." Sprachs und reihte sich in den Stau ein, während andere Taxis links auf der Busspur vorbeizogen.

Die Frau erwischte ihren Zug um Haaresbreite.

Dieser Artikel stammt aus dem Hamburg-Teil der ZEIT Nr. 50 vom 1.12.2016. Sie finden diese Seiten jede Woche auch in der digitalen ZEIT. Die aktuelle ZEIT können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

Mal unabhängig davon, wie der Ton im Taxi nun wirklich war. Und dass alle, Kunden wie Taxifahrer, mal gute und mal schlechte Tage haben (wie uns neulich erst der 1000. Tatort drastisch in Erinnerung rief). Und auch abgesehen davon, dass es, so Claus Hönig, Sprecher von Hansa Funktaxi, "ökonomisch völliger Quatsch" ist, sich freiwillig in einen Stau einzureihen, weil das Taxameter bei Stillstand wegen der "Karenzminute" erst nach der 60. Sekunde weiterzählt: Müssen Taxifahrer denn nicht die Busspur benutzen, wenn dies erlaubt ist und der Kunde das wünscht? Die Antwort überrascht dann doch: Sofern der Fahrgast es will, muss der Fahrer ihn zwar von Hoheluft-West zum Bahnhof Dammtor über Blankenese fahren, weil der Kunde dort noch schnell den Sonnenaufgang bewundern will. Aber es gibt keine Vorschrift, nach der ein Taxi die Busspur benutzen muss. Will man also ganz sicher sein, dass das auch wirklich passiert, hilft leider nur eins: mit dem Bus fahren.