Selten hörte man so viel Kritik und Tadel an der Demokratie wie heute. Klar, abschaffen wollen unser System lediglich ein paar Hitzköpfe. Aber große Kreise bedauern die "Tyrannei der Mehrheit", die gefällten Bauchentscheide, die ignorante Mehrheit. Und klagen, dass es immer schwieriger werde, in einer immer komplexer werdenden Gesellschaft Beschlüsse zu fassen.

Das Problem liegt aber nicht beim Volk, sondern bei den Eliten.

Sie glauben, dass sie erstens über Kompetenzen verfügen, die der normale Wähler nicht besitzt. Nur: Ein Arzt muss zwar lange studieren, aber wenn er über eine neue Gotthard-Röhre, den Service Public oder einen Kampfjet-Kredit abstimmt, tut er das mit derselben Ahnungslosigkeit wie ein "Büezer". Zweitens glauben die Eliten, auf den immer höheren Komplexitätsgrad unserer Gesellschaft mit noch komplexeren und detaillierteren Regeln antworten zu müssen.

Tito Tettamanti ist Financier. Er lebt im Tessin. © Andreas Meier/Reuters

Das führte zu einer Entfremdung zwischen denen dort oben und denen da unten. Denn je schwieriger ein Problem zu lösen ist, desto eher versucht man es einfach auf eine anderen, höher gelagerte Ebene zu hieven: von der Gemeinde zum Kanton, vom Kanton zum Bund – und von dort nach Brüssel oder New York.

Anstatt die besseren Ideen in einem Wettstreit gegeneinander antreten zu lassen, wie das früher in den Demokratien der Fall war, vertraut man heute ganz auf krude Mechanismen der Macht und Machtkontrolle.

Wobei es nicht mehr die Bürgerlichen sind, die von oben gegen die Sozialisten, dort unten, kämpfen. Nein, die Sozialdemokraten haben längst die Macht übernommen, sie sitzen in den Regierungen und Verwaltungen und haben einen Großteil der Gesetze zumindestens mitgeschrieben. Somit sind sie für jene, die nicht zur Elite gehören, verdächtig geworden – sie bekommen deren Stimmen nicht mehr.

Meines Erachtens geht es den Anti-System-Bewegungen von heute denn auch weniger um Ideen und politische Projekte, sondern eher darum, die heutigen Politiker zu ersetzen. Mit Leuten, die nicht gestohlen haben oder korrupt sind; bestes Beispiel ist der Aufstieg von Beppe Grillo in Italien, der am Sonntag Matteo Renzi aus dem Amt kippte.

Ein funktionierendes System sollte auf mehr Gerechtigkeit in der Welt zielen. Heute aber herrscht das Gefühl vor, dass sich die Politiker auf das technokratische Verwalten des Bestehenden beschränken. Das kann nicht gut gehen.

Der Philosoph Peter Sloterdijk schreibt in Die schrecklichen Kinder der Neuzeit: Das Versprechen der Politik, in the long run alle besserzustellen, sei heute nicht mehr glaubhaft. Ja, die Eliten haben versagt, die Wähler werden immer konfuser. Wir erleben es momentan im Wochentakt.

Also, was tun?

Dieser Artikel stammt aus der Schweiz-Ausgabe der ZEIT Nr. 51 vom 8.12.2016. Sie finden diese Seiten jede Woche auch in der digitalen ZEIT. Die aktuelle ZEIT können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

Für uns Schweizer ist diese Frage ganz einfach zu beantworten: Verteidigen wir unsere direkte Demokratie!

Die zahlreichen Abstimmungen, zu denen wir an unzähligen Sonntagen im Jahr an die Urne gerufen werden, machen aus uns die vermutlich am besten informierten Citoyens der Welt. Sie zwingen uns dazu, Stellung zu beziehen, sie drängen uns dazu, uns zu hinterfragen, und sie geben uns das Gefühl: Wir haben in diesem Land etwas zu sagen, wir können mitentscheiden.

Das stört gewisse Kreise im Schweizer Establishment. Vor allem dann, wenn das Volk nicht nach ihrem Gusto entscheidet. Sie sollten aber nie vergessen: Lieber sich manchmal kurzfristig über ein Abstimmungsresultat ärgern, anstatt langfristig die Schweiz einer Anti-System-Bewegungen auszuliefern.