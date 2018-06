Inhalt Seite 1 — Der vorletzte Akt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Am Dienstagmorgen, es ist kurz nach zehn, schnellen plötzlich die Börsenkurse der deutschen Stromriesen in die Höhe. Drei, vier, fünf, sechs Prozent Plus – so einen Run auf ihre Aktien haben RWE und E.on lange nicht mehr erlebt. Es sind die Minuten, in denen ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts bekannt wird, das vielleicht mehrere Milliarden Euro wert ist für RWE, E.on und Vattenfall. Denn die Karlsruher Richter urteilten, dass den Atomkonzernen Entschädigungen zustehen: Dafür, dass sie ihre Meiler auf Druck der Bundesregierung früher als ursprünglich geplant abschalten mussten. Gäbe es eine Aktie des deutschen Staates, müsste sie zur gleichen Zeit fallen. Denn zahlen muss der Finanzminister. Also der Steuerzahler.

Politik gegen Atomwirtschaft. Längst wirkt dieser Konflikt wie eine schier endlose Schachpartie – bei der viele Zuschauer nur noch eines sehen: Im Vorteil sind immer die Atomkonzerne. Mal weil sie eine schlagkräftige Lobby haben, mal weil sie womöglich kurz vor dem Bankrott stehen und der Staat die Müllentsorgung übernehmen soll. Mal weil sie, wie in diesem Fall, schlecht gemachte Gesetze zum Atomausstieg einer längst abgewählten schwarz-gelben Regierung vor Gericht aushebeln.

Doch eines ist dieses Mal anders.

Macht die Bundesregierung jetzt den richtigen Zug, und der ist gar nicht so schwer, dann muss sie womöglich gar keinen Schadenersatz an die Konzerne bezahlen. Mehr noch: Sie könnte sich künftige Gerichtsprozesse ersparen – und das Karlsruher Urteil sogar schon nächste Woche dazu nutzen, den Atomausstieg zu regeln. Ein für alle Mal.

Aber der Reihe nach.

Rückblende: 15. Juni 2009, drei Monate vor der Bundestagswahl, Jahrestagung des Bundesverbandes der Deutschen Industrie. Die Kanzlerin redet. Und bezieht Position: "Wenn ich sehe, wie viele Kernkraftwerke auf der Welt (...) gebaut werden", sagt Merkel, "dann wäre es wirklich jammerschade, sollten wir aus diesem Bereich aussteigen."

Ebendiesen Ausstieg hatte Gerhard Schröders rot-grüne Bundesregierung 2002 beschlossen – und mit den AKW-Betreibern vereinbart, dass sie nur noch begrenzte Mengen Atomstrom produzieren dürfen. Doch Union und FDP machen im Wahlkampf 2009 Stimmung gegen das baldige Ende der Kernkraft. Und gewinnen. Am 8. Dezember 2010 beschließt der Bundestag die Verlängerung der Laufzeiten um durchschnittlich zwölf Jahre. Der Staat teilt den Betreibern weitere Atomstrom-Kontingente zu.

Vier Monate später wird wieder alles anders. Am 11. März 2011 überspülen Tsunami-Wellen die Schutzwälle des Atomkraftwerks Fukushima, legen die Kühlanlagen lahm. Am 12. März schockieren Bilder des explodierenden Blocks die Welt. In den folgenden Tagen kommt es in mehreren Reaktoren zur Kernschmelze. Die Lage gerät außer Kontrolle.

Nur noch acht Quelle: Bundesamt für Strahlenschutz © ZEIT-Grafik

Am 14. März startet Merkel die Wende ihrer Atomwende. Sie setzt die Laufzeitverlängerung für die deutschen Meiler wieder aus. Die schwarz-gelbe Koalition beschließt wenig später den zweiten Atomausstieg, streicht die Laufzeitverlängerung endgültig, ordnet das Aus für acht alte Nuklearfabriken an. Bis 2022 sollen alle übrigen Meiler abgeschaltet sein.

Der Beschluss ist radikaler als der Ausstieg von Rot-Grün. Während Schröders Regierung den Konzernen überließ, wann sie die zugeteilte Menge Atomstrom produzieren, verordnet Merkels Regierung den verbliebenen neun AKWs außerdem feste Abschaltdaten. Dies engt die AKW-Betreiber ein – auch weil sie ihre Stromkontingente nicht mehr von einem AKW auf das andere verteilen können.