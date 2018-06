Es wird immer leerer in der Gegenwart. Die Berliner verabschieden sich in die Jahrzehnte des letzten Jahrhunderts. Es gibt Partys für jedes, wobei die Besucher sich entsprechend kleiden. Die Zwanziger liegen ganz vorn. Im alten Tanzsaal des Café Rix in Neukölln beginnt der Abend mit einer trickreichen Kurzfilmphantasmagorie des Babelsberg-Absolventen Konrad Wolf über einen sittsamen Caféhausflirt eines Tramps und einer molligen Dame. Dem folgt eine "Amüsierschau" des Trios Größenwahn mit dem tollen Zeichner Robert Nippoldt, dessen auf die Bühne projizierte Live-Illustrationen durchs Programm führen. An den Tischen im Saal sitzen Bubikopf-Beautys in Flapperkleidern und akkurat gescheitelte Herren in weißen Oberhemden und Hosenträgern. Federboas, Borsalinos und lange Perlenketten runden das Ganze ab. Nach Marlene-Dietrich- und Comedian-Harmonists-Gesangsstücken ist das Publikum genügend instruiert für einen stilvollen Tanzabend. Die jungen Frauen lassen sich ihre Kleider aus London kommen und genießen die Handküsse. Und die Männer fordern zum Tanz auf, weil selbst ein Nein charmant daherkommt.

Auch Daniel Libeskind fühlt sich nicht auf die Gegenwart verpflichtet. Bei einer Sneakpreview des an der Chausseestraße von ihm entworfenen Apartmenthauses Sapphire Berlin versammelten sich die Gäste im einzigen noch unverkauften Penthouse, das mit seinen schrägen Fenstern, steilen Treppchen und überraschenden Zwischenwänden als Kulisse für Das Cabinet des Dr. Caligari nicht aus dem Rahmen gefallen wäre. In einem schwungvollen Zwiegespräch mit dem Auktionator und DJ Simon de Pury deutete der Architekt eine Verbindungslinie zwischen dem neuen Wohnhaus und seinem alle Symmetrie außer Kraft setzenden Jüdischen Museums an. "Nichts ist normal am Lebendigsein", sagte er, "und Berlin ist besonders." Selbst von einem Haus, das sich an den schroffen Linien eines Edelsteins orientiert, empfange man ein Gefühl der Wärme: "Es ist sehr robust, wie die Erde."

Silicon Valley verabschiedet sich lieber in die Zukunft. Das versicherte Obi Felten, Leiterin der X-Foundry, des Ideenlabors der Google Holding Alphabet im kalifornischen Mountain View. Während eines Salons, den eine gut vernetzte Berliner Journalistin Obi Felten zu Ehren gab, erläuterte die gebürtige Deutsche die Maximen ihrer Science-fiction-Werkstatt. Weil sich transatlantisch die Überzeugung durchgesetzt hat, dass Neues immer Altes zerstört, heißt das Mantra: "Ändere die Perspektive". Furchtlosigkeit gegenüber Komplikationen und Teamwork sind weitere Stichworte, und wenn ein Projekt sein Ziel nicht pünktlich erreicht, wird es geschlossen. Um die Enttäuschung zu lindern, hat Google nach mexikanischem Vorbild einen "Tag der Toten" eingeführt, an dem die entsorgten Ideen mit Wein, Tanz, Musik und Schamanen betrauert werden. Auf die Innenwände eines eigens errichteten Kubus darf das Team seine nachhängenden Gedanken schreiben.

Für die Konzentration auf den Augenblick ist nur das Achtsamkeitstraining noch zuständig. Doch die Schriftstellerin Ruth Whippman warf dieser neobuddhistischen Bewegung jüngst in der New York Times einen Neoliberalismus der Gefühle vor, der die Verantwortung für individuelles Glück auf den Einzelnen abwälzt. "Was menschliche Wesen von Tieren unterscheidet", schrieb sie, "ist genau diese Fähigkeit, sich mental von all dem zu entfernen, was uns gerade jetzt passieren mag."

Tiere können das in Wahrheit natürlich auch, aber Architektur, Mode und Schamanentänze wie Tango und Schieber erleichtern das Zeitmaschinenritual.

