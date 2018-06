Der Bundestag hat mit Behinderten seine Probleme, so ganz praktisch. 2011 etwa musste eine Veranstaltung abgesagt werden, weil zu viele Rollstuhlfahrer kommen wollten. "Verwaltungstechnische Sicherheits- und Brandschutzgründe" standen im Weg. Dabei sollte es ausgerechnet um die Umsetzung der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen gehen. Auch an Dolmetschern für Gebärdensprache mangelt es immer wieder, obwohl sich der Bundestag per Gesetz zur Barrierefreiheit verpflichtet hat.

Vergangene Woche wurde nun eben dort ein Gesetz verabschiedet – sechs Jahre nachdem die Behindertenrechtskonvention der UN in Kraft getreten ist –, das dieses Abkommen im deutschen Recht verankern soll: das Bundesteilhabegesetz. Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles nennt es einen "Systemwechsel" und spricht von einer "der größten sozialpolitischen Reformen in dieser Legislaturperiode". Behinderte konnten am Entwurf zwar noch mitarbeiten, echte Teilhabe aber wird das Gesetz nicht ermöglichen. Dabei geht Barrierefreiheit alle an – und sie käme auch allen zugute.

Behinderte Menschen gelten bisher als Last, und auch das neue Gesetz sieht in ihnen keine ebenbürtigen Mitglieder einer Gesellschaft, sondern vor allem einen Kostenfaktor. Das Gesetz werde den Bund pro Jahr etwa 400 Millionen Euro kosten, sagt Nahles. Die Vermögensgrenzen für Behinderte werden angehoben, aber nicht, wie es die Interessenverbände wollten, ganz abgeschafft. Zu teuer. Sparen dürfen Behinderte, die Eingliederungshilfen erhalten, zwar zukünftig etwas mehr, doch der Sparwille der Kostenträger war stärker. Zu Hause wohnen wird auch nur gestattet, wenn es billiger ist als das Heim. Eine Sammelunterbringung käme auch einer weiteren Veränderung entgegen: Leistungen sollen gebündelt werden. Wenn eine, die sich mit anderen eine Assistenz teilt, ins Kino will, der Rest aber ins Theater, muss sie sich fügen – Individuum ade.

Über zehn Millionen Menschen in Deutschland sind behindert, fast jeder zehnte (sic!) Deutsche sogar schwer. Sie stoßen körperlich, geistig oder seelisch auf Hürden, die den übrigen 90 Prozent im Alltag keine Schwierigkeiten machen. Doch die Mehrheit nimmt diese Barrieren ebenso wenig wahr, wie sie auch die Behinderten nicht sehen will. Jahrzehntelang wurden Behinderte erfolgreich unsichtbar gemacht, in eigens geschaffenen Einrichtungen versteckt und am öffentlichen Leben gehindert. Anstatt die Hürden abzubauen, wurde viel Geld in ihren Erhalt und Ausbau gesteckt. So wurde ein Zehntel der Gesellschaft aktiv ausgeschlossen – und die Gesellschaft hat sich so um den Reichtum eines Zehntels ihrer selbst gebracht.

Teilhabe heißt, vorzukommen – oder eben vorwärtszukommen. Die Infrastruktur ist ein Spiegel, sie zeigt, was der Gesellschaft wichtig ist, wie viel Platz Minderheiten zugestanden wird. Gehbehinderte etwa tauchen im deutschen Stadt- und Landbild kaum auf, weil die Straße für sie einen unüberwindbaren Hindernislauf darstellt. Ohne Assistenz ist der Weg zum Supermarkt für viele kaum zu schaffen.

Ganz anders in Städten wie dem niederländischen Groningen. Menschen mit Rollator oder Rollstuhl bewegen sich dort vollkommen selbstverständlich und selbstständig fort – weil alle Gehwege eingeebnet wurden. Stufen müssen dort nur Autos überwinden, was die Stadt auch für Radfahrer und Fußgänger nebenbei weniger gefährlich macht und für alle lebenswerter. Die Stadt ist mobil wie keine andere, die Innenstadt ein einziger Ameisenhaufen. Gleichzeitig herrschen Stille und frische Luft. Autos werden zwar geduldet, doch ihre Nutzung ist unattraktiv, Alternativen dafür umso günstiger. Die Infrastruktur ist billiger, langlebiger, und der Handel ist auch nicht eingebrochen. Ganz im Gegenteil: Groningen floriert – weil die Stadt das gute Leben aller Bewohner in den Mittelpunkt gestellt, sich für die Förderung behinderter Menschen entschieden hat und gegen Menschen, die behindern. Falschparker zum Beispiel. Das macht nicht alle Herausforderungen wett. Autofahrern etwa werden viele Umwege zugemutet. Das ist umstritten.

Niemand ist davor gefeit, behindert zu werden. Im Alter oder im Alltag. Die Treppe zur U-Bahn ist auch mit dem Kinderwagen schwierig. Barrieren wurden errichtet, sie können auch wieder abgebaut und überwunden werden. Auf den Straßen und in den Köpfen. Eine andere, barriereärmere und deshalb gerechtere Welt für möglich zu halten heißt nicht, die Augen vor der politischen und ökonomischen Realität zu verschließen, deren Ziel ja gerade die barrierefreie Welt ist. Zumindest war das so, als Utopien noch nicht als Ideologien gebrandmarkt wurden. Was die inklusive Gesellschaft verhindert, ist nicht zu wenig Geld, sondern, wie die Sozialwissenschaftlerin Kirsten Achtelik formuliert: die Idee von gesunden, unendlich belastbaren und nicht alternden Leistungsträgern. In diesem Sinne ist das Gesetz zwar eine Verbesserung, aber noch keine Gleichstellung.

Eine Ausstellung der Bonner Bundeskunsthalle, über die Christ&Welt vergangene Woche berichtete, zeigt, dass behinderte und nichtbehinderte Menschen gemeinsam mehr erreichen. Der Systemwechsel, von dem Andrea Nahles spricht, ist erst erreicht, wenn die Gegenwart behinderter Menschen als Bereicherung anerkannt wird, als gewinnbringend.